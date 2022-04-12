Yetkili isimden korkutan açıklama: FED'in balyozunun hasar vermesinden kaçınmak zor

Küresel piyasalar Fed cephesinden daha agresif bir sıkılaşma süreci beklerken, Fed yetkilileri de piyasaları bu yönde yönlendirmeye devam ediyor.

Fed Guvernörü Christopher Waller, Fed'in faizlerin artmasından doğacak olan ikincil hasarları önlemek için elinden gelenin en iyisini yaptığını, fakat 'kaba kuvvetli bir araç' olarak tanımladığı faiz artışının ekonomi üzerinde bir 'balyoz' etkisi yapabileceğini söyledi.

Nashville'deki 'Fed Dinliyor' etkinliğinde konuşan Waller, "Kaba kuvvetli bir araç kullanmak zorunda kaldığınızda bazen ikincil hasarlar da söz konusuz olabiliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de ekonomistlerin beklentisine göre yıllık enflasyonun Mart ayında yeni bir zirve yaparak Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşmesi söz konusu.

ABD Merkez Bankası geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapmıştı. Ancak enflasyonun düşürme çabaları zaman alabilir. Pandemi döneminde artan bazı fiyat baskıları azalmaya başlasa da birçok alanda fiyat baskıları devam ediyor.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler açıklanacak enflasyon verisinin yıllık yüzde 8,4 olmasını bekliyor. Bu da 1982'den beri en yüksek artış anlamına geliyor. Enflasyonun aylık bazda da yüzde 1,2 ile 2005'ten beri en sert artışı kaydetmesi bekleniyor.

Ekonomistler yılın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 5,7 seviyelerine çekilmesini bekliyor. Bloomberg Economics'ten Anna Wong, Yelena Shulyatyeva ve Andrew Husby enflasyonun son çeyrekte yüzde 7'nin altına çekilebileceğini belirtti.