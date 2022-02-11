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Teknoloji Yetkili isim tek tek açıkladı! İşte Milli Muharip Uçak projesinde son durum
Teknoloji

Yetkili isim tek tek açıkladı! İşte Milli Muharip Uçak projesinde son durum

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek'e konuşan Milli Muharip Uçak'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin, "MMU" projesinde gelinen son durumu anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 20:09:00 - 2022-02-11 20:12:09

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Milli Muharip Uçak'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uğur Zengin ile önemli bir röportaj gerçekleştirdi. "Milli Muharip Uçak" (MMU) projesindeki son gelişmeleri paylaşan Zengin, heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Parça üretim sürecinin devam ettiğini aktaran Zengin, uçağın yıl sonu itibariyle yürür bir şekilde görücüye çıkacağını ifade etti.

Uğur Zengin MMU'nun ilk uçuşunu 2025 yılında gerçekleştireceğini, envantere giriş tarihi olarak ise 2029-2030 yıllarının belirlendiğini söyledi. Zengin sözlerinin devamında projede şu anda 1100 Türk mühendisin görev yaptığını ve bu sayısının daha da artacağını belirtti.

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