Yetkili isim duyurdu: Devlet 6 bin 224 kamu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar verildi!

Son dönemde pek çok kamu kurum ve kuruluş tarafından yüksek sayıda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu ilanlara başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan tüm başvuru şartları ve detayları yayımlandı.

DEVLET 6 BİN 224 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Bakanlıklar tarafından yapılacak olan kamu personel alımı için kadrolar ve başvuru şartları şu şekilde verildi;

Diyanet İşleri Başkanlığı = 6 bin 200 kişi

Adalet Bakanlığı = 19 kişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı = 5 kişi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 6 BİN 200 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre ilana başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar şu şekilde verildi;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları sağlamak

Diyanet İşleri Başkanlığı Arama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak

2022 yılı KPSS'den lisan mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak

Hafız olmak (Hafız kontenjanına başvuru yapmak isteyen kişiler için)

Halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak

ADALET BAKANLIĞI 19 KAMU PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Adli tıp kurumu tarafından yapılacak olan alımlar için gerekli olan başvuru şartları şu şekilde verildi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 15 Ocak 2023 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları... Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 2 Aralık tarihinde sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar gözünü kura sonuçlarına çevirdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi 28 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da başlarken, kura sonuçları isim listesi sorgulanmaya başlandı. Canlı yayında noter huzurunda açıklanan Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi https://iscisonuc.saglik.gov.tr sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama linki

Kura çekimi sabah saat 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen illerde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme ekranı, 11 bin 317 personel alımı başvurusunda bulunan sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. 28 Aralık günü itibarıyla başlayan Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 5 KAMU PERSONEL ALIMI YAPACAK!

kamugundemi'nin aktardığı habere göre: Müfettiş Yardımcısı kadrosu için alım yapılacak olan kadrolar şu şekilde verildi;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşıması,

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin en az dört yıl lisans eğitimi veren bölümlerinden veya dengi yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmesi,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSS A Grubu) KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde yer alması, (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)

Giriş sınavının yapıldığı yılın (2023 yılında yapılacaktır) Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması, (01/01/1988 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.)

Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olması, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmaması gerekmektedir.

Yukarıda verilen ilanlar Ocak ayı için yayınlanmıştır. Verilen süre içerisinde başvuru şartlarını sağlayan kişiler başvuru yapabilmektedir.