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Teknoloji Yetkili isim açıkladı: Yerli "AESA Radarı" en az F-16 Viper'daki kadar kabiliyetli olacak
Teknoloji

Yetkili isim açıkladı: Yerli "AESA Radarı" en az F-16 Viper'daki kadar kabiliyetli olacak

SSB Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, yerli AESA radarının en az F-16 Viper tipi savaş uçaklarında kullanılan APG-83 radarı kadar kabiliyetli olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:21:00 -
Yetkili isim açıkladı: Yerli "AESA Radarı" en az F-16 Viper'daki kadar kabiliyetli olacak

İTÜ SAVTEK tarafından gerçekleştirilen Savunma Teknolojileri Günleri 2021 etkinliğinde konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol önemli açıklamalarda bulundu.

Akyol, Erken İhbar Radar Sistemi (EİRS)’in kısa sürede envantere alınacağını ve yerli taşıyıcılar ile görev yapacağını açıkladı.

EİRS, uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil S-Bant radardır.

Bilişsel radarlar ve kuantum radarlara da değinen Ahmet Akyol radar sistemleri ile yol haritası için şu açıklamaları yaptı:

"Radarlar ile ilgili gelecek vizyonu anlatmak, paylaşmak gerekirse en önemli bileşenleri olan GaN çekirdekte kullanılan bileşenlerin yerli olarak üretimi üzerinde çalıştığımız bir konu. Çoklu Sensör Füzyonu, bu radarların multistatik kullanımı önemli bir konsept. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bilişsel radarlar ve nihayetinde kuantum radarlar Türkiye’nin halen üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki dönem geliştireceği sistemler olarak nitelendirilebilir."

"Yerli AESA radarının F-16 Viper’da bulunan radar gibi yabancı muadiline göre nasıl olacak?" sorunu cevaplayan Akyol, yerli AESA radarın en az Viper’da bulunan radar kadar kabiliyetli olduğunu belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Block-72 Viper uçağında APG-83 olarak adlandırılan bir radar kullanılıyor. Biz kendi sistemimizi tasarlarken bu radarlar hava-hava, hava-yer görevleri için değişik ilave fonksiyonlar için uçağa ciddi yetenekler katan önemli bir fonksiyon icra ediyorlar. Biz kendi radarımızı en az Viper’daki radar yeteneklerine sahip hava-hava, hava-yer, SAR, elektronik destek, elektronik taarruz, çoklu hedef yeteneği gibi bir sürü yeteneği barındıracak şekilde geliştirdik. Şunu söyleyebilirim bizim radarımız en az Viper’daki radar kadar olacak ve envantere önümüzdeki dönem alacağız. Yine İHA’larda da bunun kullanımı ayrıca çalıştığımız bir konsept."

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli AESA radarın öncelikli Özgür projesi kapsamında modernize edilecek olan F-16 Block 30 savaş uçakların kullanılması planlanıyor. Ayrıca AKINCI TİHA’da da bahse konu radarın bir varyantının kullanılması bekleniyor.

Lockheed Martin’in sunduğu ve Yunanistan ve Tayvan gibi ülkeler tarafından uygulanmaya başlanan F-16 Viper modernizasyonu, mevcut radar sisteminin Aktif Faz Dizinli APG-83 radarıyla değiştirilmesi başta olmak üzere çok sayıda aviyonik güncelleme ve çeşitli yapısal iyileştirmeler ile uçağın güncellenmesini içeriyor.

Ahmet Akyol ayrıca İHA’lara yönelik Ormaniçi Gözetleme Radarı konseptinin de çalışıldığını belirtti.

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