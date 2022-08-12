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Teknoloji Yetkili isim açıkladı... Altay Tankı için tarih belli oldu
Teknoloji

Yetkili isim açıkladı... Altay Tankı için tarih belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında Altay Tankı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:24:00 -
Yetkili isim açıkladı... Altay Tankı için tarih belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Haber Global’de yayınlanan "Kayıt Altında Özel" programına konuk oldu.

Program sunucusu Saynur Tezel’in savunma sanayiine yönelik sorularını yanıtlayan İsmail Demir, Altay Tankı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Demir, "Dünyada bu seviye aktarma organı yapan bir kaç şirket var. Kolay bir iş değil. Motorumuz epey bir zamandır test ediliyor. 1500 bg grubu direk Altay tankına hitap edecek. 1000 bg grubu motorumuz biraz daha önde gidiyor. Testleri devam ediyor. 2025 yılına doğru Altay, yerli motorumuzla gidecek. Motorun kullanılacak seviyeye gelmesi için belirli bir süre lazım. Örneğin Kore’nin tankı bize çok benzer. Şu anda Kore sadece motor kullanıyor. Güç aktarma organları Almanya’dan.

Biz ilk motor sürecimiz başladığında iki tane Batılı şirketten destek alınarak başlanacaktı ama olmadı. Tankın motorunun Türkiye’ye verilmemesi için bir tavır vardı. Bunlar önceden de vardı. Türkiye, artık başkalarının müsaade ettiği standartlarda yaşayacak bir ülke değil. Milli çıkarlarımızı bağımsız şekilde korumak istiyorsak bunun lamı cimi yok. Bu, bir ülkenin öğrenilmiş derslerle birlikte dikkat etmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

Altay Tankı'nın seri üretimi Kore güç grubuyla başlayabilir

Akit TV'de Sami Dadağlıoğlu'nun Ankara Kulusi programına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir çeşitli projelerde gelinen son durumlara ilişkin bilgi verdi.

Demir, ALTAY Tankı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Güney Kore'den tedarik edilen güç grubunun testlerinin devam ettiğini ifade etti. Testlerin başarılı olması halinde ise seri üretim sürecine Kore güç grubu ile başlanacağını açıkladı.

Buna paralel olarak yerli güç grubu çalışmalarının da devam ettiğini belirten Demir ilerleyen süreçte hedefin bu sistemlerin Altay tankında kullanılması olduğunu söyledi.

DefenceTürk

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