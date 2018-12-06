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Yetki verildi! Öğrenciler ceza kesebilecek

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik eğitimi alan 25 gönüllü öğrenci, trafikte kural ihlali yapan sürücülere tutanak tutarak ceza kesebilecek.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:48
Yetki verildi! Öğrenciler ceza kesebilecek

Kırıkkale’de okul geçitlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik eğitimi alan gönüllü öğrenciler, trafikte kural ihlali yapan sürücülere tutanak tutarak ceza kesebilecek.

Kurallara uymayana ceza

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 gönüllü öğrenci, 9 öğretmen ve 13 veliye yönelik trafik eğitimi hakkında seminer verildi. Seminerde görevli polis tarafından öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili sinevizyon aracılığı ile bilgilendirmeler yapıldı. Okul giriş ve çıkışlarında okula giden öğrencilerin yolun karşısına geçmelerinin sağlanması amacıyla gönüllü öğrenciler, ellerindeki dur ve geç işaretleriyle sürücüleri yönlendirebilecek. Öğrenciler, trafikte kural ihlali yapan sürücülere tutanak tutarak ceza kesebilecek.

Gönüllüler trafiği denetleyecek

Eğitim sonunda açıklama yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Trafik Bölge Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, “Bugün ilk ve ortaokul şeklindeki eğitim veren okullarımızdan seçme 25 tane öğrenci ve gönüllü olarak 13 tane velimiz, 9 tane öğretmenimiz okul geçidi görevlisi kursta eğitim aldı. Bu gönüllü öğrencilerimiz başta gönüllü öğretmenlerimiz ve gönüllü velilerimiz ile beraber okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önündeki araç trafiğini öğrencilerin yoğun olarak geldiği ve gittiği saatlerde öğrencilerin güvenli bir şekilde yolda karşıdan karşıya geçmelerini sağlayacaklar” diye konuştu.

"Kurallara uymayanları uyaracağım

İlkokul öğrencisi Mustafa Aslı Yüce, “Biri karşıya geçerken araba durması gerekiyorsa durdurup uyaracağım. Kurallara uymayanları uyaracağım” dedi.

Işıkta durmayanları düdükle uyaracağını ifade eden ilkokul öğrencisi Ayşe Bilge Özaydın ise "Kırmızı ışıkta geçenleri dur işareti ile durduracağım” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:48
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  2. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
  3. trafikte kural ihlali
  4. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Trafik Bölge Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk

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