'Yetki devri için Hatay Belediyesinin herhangi bir başvurusu yok'

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş’ın dün akşam bir televizyon kanalında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının engellendiği ile ilgili asılsız iddiaları üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 2012 yılında TBMM’de 6306 Sayılı Kanun düzenlemesiyle birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları güçlü ve planlı bir şekilde başlamıştır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak Bakanlık eliyle ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi için 81 ilin tamamında gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin deprem gerçeğine karşı çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz bu kararlı mücadele ne yazık ki siyasi hesaplarla ve iftiralarla karalanmaya çalışılmaktadır. Bu açıklamalardan bir tanesi de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş’tan gelmiştir.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş’ın, Antakya Belediye Başkanı olduğu dönemde “Riskli alan” ilan ettiğini ve yetki devri yapılmadığını söylediği Emek-Aksaray Mahallesi; Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teklifi üzerine Haziran 2013’te Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilmiştir.

Dönemin Antakya Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş’ın; Emek-Aksaray Mahallesi için riskli alan yetki devri başvurusu üzerine, bahse konu riskli alanın yetki devri Temmuz 2013’te Antakya Belediyesi’ne verilmiştir. Bu anlamda o dönemde iddia edildiği gibi Bakanlık tarafından herhangi bir engelleme söz konusu değildir.

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Yine Sayın Savaş’ın Hatay Büyükşehir Belediyesi ihdas edildiğinde, kentsel dönüşümdeki yetki devrinin kendilerine verilmediğine dair iddiaları da gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Bu anlamda Hatay’da Büyükşehir Belediyesi’nin ihdas edilmesinden sonraki süreç içerisinde de ilgili alana dair, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin yetki devri için Bakanlığa herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır.

Ayrıca Emek-Aksaray Mahallesi’nde 2017 yılında yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için atılmış tüm adım ve teklifler; bizzat Sayın Lütfü Savaş’ın organize ettiği protesto gösterileriyle engellenmiştir. Sayın Savaş; kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek için belirli grupları örgütlemiş ve mitingler düzenlemiştir. Bunu da seçim propagandası olarak kullanmış ve 14 Mart 2019’da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6 Şubat depremlerinden 10 ay sonra 06.12.2023 tarihinde Bakanlığa Narlıca Mahallesi’nde yer alan bölgelerin riskli alan ilan edilmesi talebi ise, Bakanlığın ilgili birimleri tarafından değerlendirilmektedir. Ayrıca Narlıca Mahallesi’nde bulunan bir bölgenin rezerv alan olarak ilan edilme teklifi de Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce tarafımıza iletilmiştir ve ivedilikle değerlendirilmektedir.

Yine Bakanlığın 81 ilden istediği Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece Antakya ve Defne ilçelerini kapsayacak şekilde gönderilmiştir. Bahse konu gönderilen belgeler; strateji belgesinin hazırlanmasına ilişkin usul ve ilkelere uygun olmamakla birlikte, bu belgeye göre Bakanlığa iletilmiş herhangi bir riskli alan veya rezerv alan teklifi de bulunmamaktadır.

Son olarak ifade etmek gerekir ki; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamaları için Bakanlıktan izin alınması gerektiği yönündeki açıklamaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Kentsel dönüşüm uygulamaları 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülebildiği gibi, 5393 sayılı Kanun kapsamında yerel yönetimler tarafından da yürütülebilmektedir.

Söz konusu tüm iddialar asılsız olup iş üretmek yerine, “kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm”dür diyerek bahane üretenlerin iftiralarından ibarettir.

Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizin tamamında sağlıksız yapı stokunu hızlı bir şekilde güvenli hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”