Memleket muhalifi, CHP diktatörü Kemal Kılıçdaroğlu ve yaverlerinin aldığı kararlar, CHP aşkıyla ideoloji bile değiştirenlerin tepkisini çekmeye başladı. Merkez tarafından Şişli Belediye Başkanlığına layık görülen Hayri İnönü, sonradan CHP'li olan Ahmet Hakan'ın eleştirisine maruz kaldı. Ahmet Hakan, Şişli için Mustafa Sarıgül’ün aday olması gerektiğini ima ederek, “Şişli’de kaldırımlar bile Yetiş Ya Mustafa Sarıgül demeye başladı” diye yazdı.

İşte Hakan’ın yazısının ilgili bölümü:

(...) HAYRİ İnönü ile hiçbir sorunum yok.

Hatta muhabbetine bayılırım, tarz bir adamdır.

Fakat ne yalan söyleyeyim Şişli Belediye Başkanlığı işini yürütemiyor.

Şişli’de oturduğum mahalle aşağı yukarı şu hale geldi:

- Pul pul dökülmeye başladı.

- Işıltısı kayboldu. Köhnedi.

- Neşesini kaybetti. Keyfini yitirdi. Suratı asıklaştı.

- Vitrinler yoksullaştı, kafeler sıradanlaştı.

- Karardı, karanlıklaştı.

- “Çekip gideceğim buralardan” dedirtmeye başladı.

O kadar ki...

Şişli’de kaldırım taşları bile “Yetiş ya Mustafa Sarıgül” demeye başladı. (...)