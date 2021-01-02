Yetimlerin duasıyla Rabbimize yaklaşalım

Hasan Eğrigöz Ankara

“Rabbimize yaklaşmayı hedefliyoruz”

İHH Ankara’dan yapılan açıklamada, “İHH Ankara olarak 2010 yılından beri Yetim Hamileri İstişare Programı düzenliyoruz. Programdaki maksadımız kardeşlerimizin akşam erken yatmaları ve sabahın en güzel vaktinde kalkarak Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmeleridir. Aynı zamanda bir araya gelerek vahdet içerisinde ümmet-i Muhammad’e (s.a.v.) dua etmelerini sağlamaktır. Fakir fukaranın ve yetimlerin olduğu dualar üstü açık ev gibidir. Semadan direkt olarak Rabbimize ulaşır. Bizler de bu maksatla hem fiili hem de şekli duayı yaparak Rabbimize yaklaşmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan da toplantıya katılan yardımseverlerin çoğunun yetimlere yardım eden kişiler olduğunu belirterek, “Bir sene boyunca her yetim kardeşimize 125 lira veriyoruz. Ailede kaç yetim varsa ihtiyaç sahibine göre de bu sayıyı çoğaltıyoruz. Bu yetimlerimize kıyafet yardımı yapıyoruz, zaruri ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

“Çocuklara hem ilmi hem de dini dersler veriyoruz”

Eşi vefat eden kadınlara psikolojik ve manevi destek verdiklerini anlatan Sinan, çocuklara da eğitim merkezlerinde hem ilmi hem de dini dersler verdiklerini kaydetti. Sinan, her yıl düzenledikleri toplantıyla Ankara’nın farklı semtlerindeki yardımseverlerin tanışma fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.