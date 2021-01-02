  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yetimlerin duasıyla Rabbimize yaklaşalım
Gündem

Yetimlerin duasıyla Rabbimize yaklaşalım

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yetim Hamileri İstişare Toplantısı, İHH Ankara Yönetim Kurulu tarafından Altındağ Kültür Sarayı’nda yapıldı. Bu yıl koronavirüs sebebiyle online olarak gerçekleşen programa Muhammed Emin Yıldırım ve İhsan Şenocak da katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:51:00 -
Yetimlerin duasıyla Rabbimize yaklaşalım

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

“Rabbimize yaklaşmayı hedefliyoruz”

İHH Ankara’dan yapılan açıklamada, “İHH Ankara olarak 2010 yılından beri Yetim Hamileri İstişare Programı düzenliyoruz. Programdaki maksadımız kardeşlerimizin akşam erken yatmaları ve sabahın en güzel vaktinde kalkarak Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmeleridir. Aynı zamanda bir araya gelerek vahdet içerisinde ümmet-i Muhammad’e (s.a.v.) dua etmelerini sağlamaktır. Fakir fukaranın ve yetimlerin olduğu dualar üstü açık ev gibidir. Semadan direkt olarak Rabbimize ulaşır. Bizler de bu maksatla hem fiili hem de şekli duayı yaparak Rabbimize yaklaşmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan da toplantıya katılan yardımseverlerin çoğunun yetimlere yardım eden kişiler olduğunu belirterek, “Bir sene boyunca her yetim kardeşimize 125 lira veriyoruz. Ailede kaç yetim varsa ihtiyaç sahibine göre de bu sayıyı çoğaltıyoruz. Bu yetimlerimize kıyafet yardımı yapıyoruz, zaruri ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

“Çocuklara hem ilmi hem de dini dersler veriyoruz”

Eşi vefat eden kadınlara psikolojik ve manevi destek verdiklerini anlatan Sinan, çocuklara da eğitim merkezlerinde hem ilmi hem de dini dersler verdiklerini kaydetti. Sinan, her yıl düzenledikleri toplantıyla Ankara’nın farklı semtlerindeki yardımseverlerin tanışma fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan kararları imzaladı! İşte görevden alınanlar ve yerine atananlar!
Gündem

Erdoğan kararları imzaladı! İşte görevden alınanlar ve yerine atananlar!

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu
Gündem

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabından yayınladığı Ankapark videoları ile FOX Tv'ye meydan okudu...
Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!
Gündem

Hasan Mezarcı yılbaşını kutladığı görüntüleri yayınladı!

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, "Mesih dünya ile birlikte Noel ve yılbaşı kutlamanın mutluluğunu yaşıyor." açıklaması ile yılbaşı..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay