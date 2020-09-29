Yetimlere farkındalık için bisikletle Malatya'dan yola çıkan İHH gönüllüsü Konya'ya geldi

KONYA (AA) - Yetimler için farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç Konya'ya ulaştı.

Malatya'dan 16 Eylül'de yola çıkan İhsan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar güzergahını takip ederek Konya'ya geldi.

Kılıç, kent girişinde İHH Konya Şubesi yöneticileri ile Çatalhöyük Torku Bisiklet Takımı sporcuları tarafından karşılandı.

Dünya yetimleri için pedal çeviren Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini karşılayanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Yetimlere sahip çıkıp onları gönlümüzün ve başımızın tacı edeceğiz. 'Her kalbe bir yetim, kalpler yetim kalmasın, yetim gülerse dünya güler' sloganlarıyla yola çıktık. Malatya'dan Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar'dan sonra burada bulunuyorum. Bu saydığım illerin İHH temsilcileri ve başkanlarına çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun, Allah gayretlerini artırsın."

Konya'ya kadar bin 400 kilometre yol kat ettiğini aktaran Kılıç, Konya'nın ardından Nevşehir ve Aksaray'a, daha sonra da güney illerine doğru pedal çevirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.