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Yetimler için çeyiz hazırlıyorlar

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyesi Ayşe Turgut ve Gülsüm Yorulmaz isimli kardeşler, babalarından kalan marangozhaneyi, yetimlere çeyiz dikmek için dönüştürdü

15 Eylül 2019 Pazar 15:10
Yetimler için çeyiz hazırlıyorlar

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyesi Ayşe Turgut ve Gülsüm Yorulmaz isimli kardeşler, babalarından kalan marangozhaneyi, yetimlere çeyiz dikmek için dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dikiş, nakış ve hediyelik eşyalardan oluşan çeyizlik ürünler üretip satan iki kız kardeş, evlenecek olan yetim kızların çeyizlerini ücretsiz olarak hazırlıyor.

Komşuluk ilişkilerini pekiştirmek, birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi desteğiyle kurulan sivil toplum inisiyatifi projesi "Gönül Bağı" her geçen gün büyüyor.

Her Gönül Bağı üyesi yaptığı işle, uğraştığı sanatla hem yaşadığı ortama örnek oluyor hem de çevresine yardım eli uzatıyor.

Bu kapsamda çalışmalar gerçekleştiren Ayşe Turgut ve Gülsüm Yorulmaz isimli kız kardeşler, İnönü Mahallesi'nde çeyiz evini işleterek, 15 yaşında öğrendikleri dikiş ve nakış mesleğini işlettikleri dükkanda satıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsüm Yorulmaz, kendi ürettikleri el işi ürünleri 13 yıldır işlettikleri dükkanda sattıklarını belirterek, iş yeri açma hayallerini nasıl başardıklarını aktardı.

Yorulmaz, şöyle devam etti:

"İki kardeş çocukluktan beri çeyiz üzerine çalışıyorduk. İş yeri açma hayalimiz vardı. Babamın bir marangoz atölyesi vardı. Kendisi yorulup kenara çekilmek isteyince marangozhaneyi bize bırakmak istediğini söyledi. Biz de 'Erkek değiliz, marangozluktan anlamayız' deyip kabul etmedik. Sonra aklımıza çeyiz dükkanı fikri geldi. Madem bu işi yapıyoruz daha da büyütelim dedik. Elimizde 2-3 kumaş parçasından başka bir şey yoktu. Çalıştık, birikim yaptık ve bugünlere geldik."

Yetimlerle ilgili uzun zamandır projeler ürettiklerini, kimsesi olmayan genç kızlara yardım eli uzattıklarını belirten Yorulmaz, "Çevremizde anne babası olmayan ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz. Sonra onların arasında bir çekiliş yapıyoruz. Bir yılda farklı zamanlarda yaptığımız çekilişle 3 kızın çeyizini hazırlıyoruz ve hiçbir ücret almıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:10
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