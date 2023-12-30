Yetim Vakfı’ndan Gazze’ye insanlık köprüsü!125 bin kişiye can suyu

İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını ayaklar altına alarak Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım sürecinde Yetim Vakfı, ilk günden itibaren bütün imkanlarını Gazze için seferber etti. İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

YETİM VAKFI YARDIMLARI ULAŞTIRDI

Binlerce kadın ve çocuğu ölümüne sebep olan saldırılar karşısında Gazze için “Filistin’e Acil Yardım” kampanyası yürüten Yetim Vakfı, bu kapsamda 10 ayrı proje hayata geçirdi. Bu projeler ve faydalanan insan sayısı şöyle sıralamak mümkün:



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Nakdi yardım (Kuzey Gazze) - Her aileye 250$...... 400 Aile Kumanya dağıtım (Kuzey ve Güney Gazze)…...…. 3.004 Aile Çocuk bezi ve süt (Kuzey Gazze).…………………. 600 Çocuk Battaniye dağıtım (Kuzey Gazze)……………….…. 15.000 Aile Su 34 tanker her tanker (8000lt)..………………….. 10.880 Aile Sıcak yemek dağıtımı (Kuzey ve Güney Gazze)…. 16.000 Kişi Hijyen paketi dağıtım (Kuzey Gazze)….………….. 500 Aile Hastanelere yakıt dağıtım (Kuzey Gazze)…………

Ekmek dağıtım………………………………………..

Branda dağıtım……………………………………….. 26.000 lt 2.625 Kişi 300 Aile

26 BİN LİTRE YAKIT

Bütün bu yardımlar sayesinde 30 bin 84 aile, 81 bin 320 kişiye savaşın yakıcı atmosferinde bir nebzede olsa nefes aldırıldı. Savaş ortamında yakıt bulamadığı için elektriksiz kalan hastanelere ise toplam 26 bin litre yakıt ulaştırıldı. Bu sayede yüzlerce kadın, erkek ve çocukların tedavileri sürdürüldü.

Gazze’de 1985 yetime hami olduk

Yetim Vakfı’nın, Gazze'deki çalışmaları 2021 yılında sponsorluk projesiyle başladı. Daha sonra farklı projeler de eklendi. Halen yeni birçok projeyle birlikte mevcut projeler sürerken 2021 yılından beri Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında yaşayan Filistinli yetim çocuklar için sponsorluk projesi başta olmak üzere çeşitli projeler gerçekleştiriliyor. Filistin Sponsorluk projesi kapsamında Gazze’de 1985, Lübnan Filistin mülteci kamplarında 300’ü aşkın yetim çocuğa eğitim, sağlık, barınma ve giyim desteği veriliyor. Gazze’de 7 Ekim 2023 öncesinden Ramazan, kırtasiye ve kumanya gibi başlıklarda toplam 11 ayrı proje gerçekleştirildi. Bu projelerden 543 aile istifade ederken kişilere ulaştırılan yardımlarla birlikte toplam 5 bin 565 kişi Yetim Vakfı’nın ulaştırdığı yardımlardan faydalanmış oldu.