Yetim Vakfı’ndan 10 bin çocuğa kırtasiye yardımı

Deprem bölgesinde başlayan kırtasiye dağıtımları çerçevesinde Malatya’da 700, Adıyaman’da bin 750, Kahramanmaraş’ta 700, Gaziantep’te 700, Kilis’te 500 ve Hatay’da ise 4.100 olmak üzere toplam 10 bin 950 adet içinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası ulaştırıldı. İstanbul ve Ankara’da ise aralarında depremzede çocukların da bulunduğu toplam 2 bin 500 çocuğa kırtasiye seti takdim edildi. Yetim Vakfı kırtasiye setleriyle birlikte deprem bölgesinde 2 bin çocuğa, eğitimlerine büyük destek sağlayacak tablet ve kulaklıkla birlikte, okullara hoparlör sistemleri de hediye ederek eğitim öğretime katkı sağladı.