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Aktüel Yetim Vakfı’ndan 10 bin çocuğa kırtasiye yardımı
Aktüel

Yetim Vakfı’ndan 10 bin çocuğa kırtasiye yardımı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 10:08:00 -
Yetim Vakfı’ndan 10 bin çocuğa kırtasiye yardımı

Yetim Vakfı, eğitim ve öğretim sezonu açılmadan önce “İyilik Zili Çalıyor” sloganıyla 10 binden fazla çocuğa okul çantası dağıttı.

Deprem bölgesinde başlayan kırtasiye dağıtımları çerçevesinde Malatya’da 700, Adıyaman’da bin 750, Kahramanmaraş’ta 700, Gaziantep’te 700, Kilis’te 500 ve Hatay’da ise 4.100 olmak üzere toplam 10 bin 950 adet içinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası ulaştırıldı. İstanbul ve Ankara’da ise aralarında depremzede çocukların da bulunduğu toplam 2 bin 500 çocuğa kırtasiye seti takdim edildi. Yetim Vakfı kırtasiye setleriyle birlikte deprem bölgesinde 2 bin çocuğa, eğitimlerine büyük destek sağlayacak tablet ve kulaklıkla birlikte, okullara hoparlör sistemleri de hediye ederek eğitim öğretime katkı sağladı.

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