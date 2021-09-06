Yetim Vakfı salgının vurduğu yetimlere umut oluyor

Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını, zaten zor durumda hayata tutunmaya çalışan milyonlarca korumasız çocuğu daha fazla etkiledi. Pek çok coğrafyada çocuklar eğitim, sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi.

Yetim Vakfı ise bu zor şartları hafifletebilmek ve yetim çocukların hayati ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Sponsorluk Destek Sistemi ile onlara sahip çıkıyor. İçinde bulundukları zor şartlar nedeniyle sadece Yetim Sponsorluk/Hamilik desteğiyle hayatlarını idame ettiremeyen yetim aileleri için yine aylık ve periyodik olmak üzere sosyal yardımlar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede bulundukları şartlar dikkate alınarak öncelikle savaş ve derin yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalardaki yetim ailelerimiz önceleniyor.

Hayırseverler 3 bin yetime hami oldular

Başta Türkiye olmak üzere Bosna Hersek, Doğu Türkistan, Filistin, Suriye, Somali, Sri Lanka, Yemen ve Arakan’da 3 bin çocuk hayırseverlerin desteği ile sponsorluk sistemine dâhil edildi. Bağışçılar kilometrelerce uzaklıktaki yetim çocuklara hami oldu. Böylelikle 3 bin çocuğun aylık eğitim, sağlık, gıda, barınma vb. ihtiyaçları için katkı sağlandı.

Hedef daha fazla çocuğa sahip çıkmak

Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin insan kaçakçılığı, çocuk askerliği-işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri ve çeşitli şebekelerin hedefinde olduğu günümüzde, Yetim Vakfı daha fazla çocuğa sahip çıkmak için çalışıyor. Vakfın öncelikli hedefi 10 bin çocuğa ulaşarak onların geleceğe umutla bakmasını sağlamak. Yetimlere aylık 150 TL ile destek olmak isteyen hayırseverler, vakfın https://yetimvakfi.org.tr/ internet sitesini ziyaret ederek gerekli tüm bilgilere ulaşabiliyor.