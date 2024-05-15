Yetim Vakfı 'Gülüşüne Kurban' diyerek kıtalar aşıyor

“Gülüşüne Kurban”

Yeryüzünün yetim çocukları ile hayırseverler arasında bir merhamet köprüsü kuran Yetim Vakfı bu yıl “Gülüşüne Kurban” sloganıyla yola çıkarak dünyanın dört bir yanındaki öksüz, yetim, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Yüz binlerce yetimin sofrasını şenlendirmeyi hedefleyen bu çalışmalar kapsamında yurt dışı kurban hisse bedeli 3900 TL, yurt içi ve Filistin/Gazze kurban hisse bedeli 11.000 TL olarak belirlendi.

Vakfın uzman ekipleri tarafından yürütülen kesim ve dağıtım süreci sonrasında bu yıl Kurban Bayram’ında 400 binden fazla yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Yetim Vakfı’nın önceliğinde savaş, kıtlık ve doğal afet gibi insani krizlerin yaşandığı bölgeler var. Bu doğrultuda Yetim Vakfı’nın bu yıl faaliyet göstereceği ülkeler şu şekilde belirlendi;



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Orta Doğu: Türkiye, Filistin, Lübnan, İran, Suriye, Yemen

Afrika: Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Kenya, Mali, Moritanya, Somali, Sudan, Togo, Zimbabve

Orta Asya: Afganistan,

Güney ve Güney Doğu Asya: Arakan, Bangladeş, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka

Bayramlıklarla Bayram Sevinci

Yetim Vakfı, Kurban Bayramı ile birlikte kilometrelerce uzaklıktaki umut dolu bakışlarla yol gözleyen çocuklara kurbanların yanı sıra bayramlık kıyafetler de hediye edecek. Çocukların doyasıya bayram sevinci yaşayabilmesi için, bağışçıların nakdi yardımlarını ve bayramlık desteklerini ulaştıracak. Bu bayram sevincine vesile olmak isteyen hayırseverler için kıyafet bedeli 1250 TL olarak belirlendi.

Gazze’de Kurban

17 yıldır abluka ve ambargo altında tutulan Gazze için uzun yıllardır faaliyet gösteren, 7 Ekim’den sonra da 300 bine yakın kişiye destek veren Yetim Vakfı, Kurban Bayramı’nda da Gazze’ye destek olacak. Bölge kuşatıldığından dolayı kurbanlar, yine kurban günlerinde Gazze dışında kesilip, 3 ay içerisinde bölgeye konserve et olarak ulaştırılacak. Gazze’nin yanı sıra Lübnan’daki Filistin kamplarına da kurbanlar dondurulmuş et olarak ulaştırılacak.

Geçen Sene Neler Yapıldı?

Yetim Vakfı 2023 yılı Kurban Bayramı Faaliyetleri kapsamında vekâletini aldığı 6 bin 962 hisseyi, Türkiye başta olmak üzere 20 ülkede 413 bin 769 kişiye ulaştırmıştı. Kurban yardımlarının yanı sıra 18 ülkede 6 bin 630 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek onların bayram sevinçlerine ortak olmuştu.

Ayrıca Yetim Vakfı, destekleriyle tamamlanan Kenya Yetimhane Tamir Projesi kapsamında, üç ayrı yetimhanede 191 çocuk hamisine kavuşmuştu. Yetim Vakfı bu proje ile birlikte Mama Rehema Yetimhanesi’nde 90, Mama Dhahabu Yetimhanesi’nde 86 ve Abu Hanife Yetimhanesi’nde 15 çocuğun gelecek umutlarını yeşertmişti.