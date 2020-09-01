Yetim Dayanışma Günleri 10 yaşında

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 10’uncusunu icra edeceği Yetim Dayanışma Günleri (YDG) ile 91 bin 548 yetim ve ailesine iyilik götürecek. 236 projenin gerçekleştirileceği Yetim Dayanışma Günleri; eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında Türkiye ile birlikte 25 ülke ve bölgede icra edilecek.

YDG kapsamında yetim sponsorlarının da eşlik edeceği İHH ekipleri içerisinde, yurt içi ve yurt dışından STK temsilcileri, eğitimciler, aktivistler, basın ve medya mensupları, edebiyat ve sanat dünyasından isimler, akademisyenler, sağlık görevlileri ve her meslek grubundan gönüllüler yer alacak.

Projelerin gerçekleştirilebilmesi ve yetimlerin mutlu edilebilmesi için hayırseverler; bireysel, kurumsal ya da gönüllü grubu olarak YDG projelerinden birine veya birkaçına destek verebiliyor. Hayırseverler, YDG ve projeler hakkında bilgi almak için 0212 631 21 21 numaralı telefonu arayarak destek vermek istediği proje ile ilgili yetkililerle görüşebiliyor.

236 proje gerçekleştirilecek

Organizasyon kapsamında uygulanacak projeler arasında ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları gibi sosyal yardım projeleri, sünnet organizasyonu, hijyen paketi dağıtımları, sağlık taraması gibi sağlık yardımı projeleri, okul inşası, kırtasiye dağıtımı gibi eğitim yardımı projeleri, geziler, uçurtma şenlikleri, burs yardımı, şiir, kompozisyon, resim ve bilgi yarışmaları gibi kültürel yardım projeleri öne çıkıyor.

Yetim Dayanışma Günleri (YDG) nedir?

Yetim Dayanışma Günleri, İHH’nın yetim çalışması yaptığı ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi ile oralarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesiyle icra edilmektedir. İlk olarak 2011 yılında düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri, bu yıla özel olarak koronavirüs tedbirleriyle birlikte uygulanacak.

Yetim Dayanışma Günleri’nin Önemi

Yetim Dayanışma Günleri, farklı ülke ve bölgelerdeki yetimlerle gönüllülerin kaynaşmasına aracı olmanın yanı sıra kamuoyunun dikkatini “yetimlik” gerçeğine çekmek açısından büyük önem taşıyor. Yapılan çalışmalarla yetimlere hayata tutunmaları için “sizinleyiz” mesajı bizzat kendi yaşadıkları yerlerde veriliyor ve yalnız olmadıkları vurgulanıyor. Kampanya, kamuoyunda yetimler konusunda duyarlılık oluşmasına katkı sağlayan somut projeleri ortaya koyması açısından da önem arz ediyor.

Projelerin yapılması planlanan 25 ülke ve bölge

Afrika: Mali, Nijer, Sierra Leone, Somali ve Sudan.

Asya: Afganistan, Arakan, Bangladeş, Filipinler/Bangsamoro, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland/Patani ve Endonezya/Açe.

Balkanlar: Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ.

Ortadoğu: Lübnan, Suriye, Türkiye, Filistin, Yemen ve İran.

Kafkasya / Orta Asya: Azerbaycan ve Kırgızistan.