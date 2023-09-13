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Aktüel Yetim çocuklar için yemek pişirip sattılar
Aktüel

Yetim çocuklar için yemek pişirip sattılar

Yeniakit Publisher
2023-09-13 10:24:00 -
Yetim çocuklar için yemek pişirip sattılar

Erzurum’da bir grup gönüllü genç kadın, yeni eğitim-öğretim döneminde yetim çocuklara destek olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay Şubesi’nin öncülüğünde bir araya gelerek çadırda pişirdikleri yemekleri sattı.

Erzurum’un en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi’nde Türk Kızılay Palandöken Şubesi Kadın Kolları; gönüllü gençlerin ve kadınların desteğiyle, yetim çocuklara destek için etkinlik düzenledi. Kızılay Erzurum İl Başkanı Hüseyin Bozhalil ile Türk Kızılay Palandöken Şubesi Kadın Kolları’nda gönüllü olarak çalışan Hava Şeker, halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikten elde ettikleri gelirle yetim çocuklara kırtasiye desteğinde bulunacaklarını söyledi.

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