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Yetim aylığı nasıl alınır?

Anne ya da babası vefat etmiş olan çocuklar yetim aylığı adı altında maddi destek yardımı alabiliyor.Yetim aylığı, gerekli koşulları sağlayan kişilere bağlanmaktadır. Peki, yetim aylığı almak için gerekli koşullar neler? Yetim aylığı nasıl alınır? İşte detayları...

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:37
Yetim aylığı nasıl alınır?

Anne ya da babası vefat etmiş olan çocuklar yetim aylığı adı altında maddi destek yardımı alabiliyor. Yetim aylığı, gerekli koşulları sağlayan kişilere bağlanmaktadır. Peki, yetim aylığı almak için gerekli koşullar neler? Yetim aylığı nasıl alınır? İşte detayları...

Yetim aylığı nasıl alınır? 

Yetim ayığı için belirlenmiş olan kriterleri sağlayan hak sahipleri; yetim maaşı başvuru işlemlerini SGK sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Eğer kişi başvuru yapmaz ise yetim aylığından faydalanmak mümkün olmamaktadır. Yetim aylığı başvurusu ise Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da İlçe müdürlüklerine yapılmaktadır.

Yetim aylığına nasıl başvurulur?

Yetim aylığı başvurusu için Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmaktadır. Yetim aylığı başvuru yapıldıktan sonraki ay başında yatmaya başlamaktadır. Yetim aylıkları eşlerde olduğu gibi çocuklar tarafından da alınabilmektedir. Hem erkek çocuklar hem de kız çocukları yetim aylığı için başvuru yapabilir.

Yetim aylığı almak için gerekli koşullar neler? 

Yetim aylığında gerekli belgeler SGK tarafından belirlenmiştir. Buna göre yetim aylığı almaya hak kazanmış olan erkek ve kız çocukları gerekli belgeleri SGK’ya teslim ederek başvuru yapabilir. Başvuru için gerekli belgeler ise:

SGK tarafından hazırlanmış olan başvuru evraklarının doldurulması gerekmektedir.

Yetim aylığına hak kazanılması için vefat eden anne-babanın hizmet dökümü,

Vefat etmiş olan anne-babanın ölüm raporu,

Başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı talep edilen belgeler arasındadır.

Vefat eden kişinin en az 5 senelik sigortasının olması gerekmektedir. Vefat etmiş olan sigortalının en az 900 gün prim ödemesi gerekmektedir. Gerekli koşulların sağlanması durumunda, devam eden ayın ilk günü yetim maaşı yatmaktadır.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:37
  1. yetim aylığı
  2. Emekli ve dul-yetim aylığı
  3. yetim aylığı nasıl alınır
  4. yetim aylığı başvurusu
  5. yetim maaşı
  6. Yetim maaşı için gerekli evraklar
  7. yetim aylığı için gereken şartlar
  8. yetim aylığına nasıl başvurulur

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