Yeter Teyze, mesaj yazmak için okuma öğreniyor

Yalova Belediyesi’nin açmış olduğu okuma yazma kursları bu sene kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bayraktepe Mahallesi YASMEK merkezlerinde bugüne kadar yapılan kayıtlarda artış yaşandı. Geçen yıl okuma yazma kurslarına olan talep bu yıl 6 kat arttı. Geçen yıl 9 kişinin gittiği kurslara bu yıl toplam 55 kadın okuma yazma öğrenmek için adımlarını attı.

Kursiyerlerden 78 yaşındaki İsminaz Yücetaş ve 66 yaşındaki Yeter Akdeniz, azimleriyle diğer okuma yazma öğrenmek isteyen kadınlara da örnek oldu.

Telefonla mesaj yazıp okumak için kursa geldi

Yeter Akdeniz, kursun çok iyi şekilde gittiğini dile getirerek, “66 yaşındayım ama kendimi 15 yaşında hissediyorum. Mustafa başkana selamlar olsun bize bu fırsatı verdi. Kimimiz yaşlı kimimiz genç, her birimiz dersimizi çalışmaya gayret ediyoruz. Mesaj yazamıyoruz o nedenle geldim. Öğrenmenin yaşı yok” dedi.

Kursun en yaşlı üyesi İsminaz Yücetaş ise, “Okumam yazmam biraz vardı ama tam yazamıyordum, harfleri kaybediyordum. Bu sene de buraya gideyim. Evde oturmaktansa gidip öğrenmenin yaşı yoktur dedim geldim. Çok da memnunum Allah razı olsun. Güzel de çalışıyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Hangi yaşta öğrenirsen öğren hiç olmazsa kimseye bir şey sormadan ihtiyaçlarını giderirsin. Hocamızdan da okuldan da çok memnunuz” diye konuştu.

Okuma yazma kurslarında görevli öğretmen Buse Taşdemir, kızıyla, torunlarıyla kursa gelenlerin olduğunu ifade ederek, “Ödev veriyorum onları yapıyorlar. Kadınların her yerde olmasını çok destekliyorum. Her noktada kadınların sesinin çıkmasını istiyorum. Ben bilmiyorum, öğrenemem gibi konuşmalarını istemiyorum. Öğrenmek her yaşta küçükten büyüğe. Yalova Belediyesi kadınlara vesile oldu” dedi.

