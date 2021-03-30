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Biyografi Yeter Gönül Aydın kimdir? DHKP/C terör örgütü operasyonu
Biyografi

Yeter Gönül Aydın kimdir? DHKP/C terör örgütü operasyonu

Yeter Gönül Aydın kimdir? Türkiye hem yurt içinde hem de yurtdışında terörist vatan hainlerine göz açtırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yurtdışındaki terör örgütü mensuplarını tek tek avlarken, yurt içinde ise emniyete güçleri de teröristlere göz açtırmıyor. Sabah saatlerinde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda Yasemin Karadağ ve Yeter Gönül Aydın gözaltına alındı. Peki Yeter Gönül Aydın kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 08:47:00 - 2021-03-30 08:48:15
Yeter Gönül Aydın kimdir? DHKP/C terör örgütü operasyonu

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyonda DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile Yeter Gönül Aydın, yakalandı.

Yeter Gönül Aydın kimdir?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonumda yakalanan bir diğer DHKP-C terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olan Yeter Gönül Aydın'ın ise örgütün memur sorumlusu olduğu öğrenildi. 2000 yılından itibaren 3 defa cezaevine giren Aydın'ın dijital malzemelerin içindeki şifreli belgelerin incelenmesiyle sözde memur sorumlusu olduğu belirlendi. Yeter Gönül aydın, saklandığı hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aydın’ın DHKP-C üyesi olmak suçundan 2004’te tutuklandığı kaydedildi.

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