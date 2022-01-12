Yeter artık, durdurun bu zulmü! Bir Asiye Ateş vakasına daha ramak kala kendisini böyle kurtardı!

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasının ardından ikinci bir olay daha ortaya çıktı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bakkaldan ekmek alan çocuk, eve dönüş yolunda başıboş köpekler tarafından kovalandı.

Son anda bakkala sığındı

Paniğe kapılan çocuk, kaçarak çıktığı bakkala geri döndü. Yaralanmaktan kurtularak bakkalda derin bir nefes alan çocuk, uzun süre kendine gelemedi. Bakkalın etrafındaki saldırgan sokak köpekler ise pencereden görüntülendi.

Mahalleli isyanda

Artan saldırılar üzerine tedirgin olan vatandaşlar, sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasını istiyor.

Mimar Sinan mahalle sakinlerinden Deniz Er, “2 yıl oldu benim kendi çocuğumu ısıralı. Özellikle belediyeyi aradım, gelip alın diye ama hiç gelen alan olmadı. Sonradan geldi aldılar. Defalarca aramamıza rağmen gelip toplamıyorlar. Topladıkları zaman bir daha geri getirip bırakıyorlar. Yani biz toplanmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımız sabah erken okula gidiyorlar. Yine her yer köpek. O gün topladılar yine getirip bırakmışlar. Onlara da acıyoruz onlara da açlar belki o yüzden saldırıyorlar ama ne yazık ki toplamıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Ekmek almaya giderken zorlandıklarını belirten mahallenin çocuklarından Ahmet Yusuf Genel ise “Biz ekmek almaya gelirken bile bizi kovalayan köpekler var. Yani burada çok fazla köpek var. Ekmek almaya gelirken, parka giderken, bir yere giderken hep bizi kovalıyorlar. Onların buradan gitmesini istiyoruz.” diye konuştu.