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Medya Yetenek Sizsiniz jürisini böyle pazarladılar! Basın tarihine geçecek rezil yayıncılık
Medya

Yetenek Sizsiniz jürisini böyle pazarladılar! Basın tarihine geçecek rezil yayıncılık

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden'in yılbaşı için paylaştığı ahlaksız fotoğrafı haber yapan sondakika.com sitesi, Holden'in elindeki içki bardağını hassasiyet adı altında sansürlerken, yarı çıplak fotoğrafı sansürlemeden okuyucularına sundu. Haber sitesinin yaptığı bu rezil yayıncılık okuyucularının büyük tepkisine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:42:00 - 2021-01-01 17:16:46
Yetenek Sizsiniz jürisini böyle pazarladılar! Basın tarihine geçecek rezil yayıncılık

 yeniakit.com.tr 

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden, yılbaşı için sosyal medya hesabından ahlaksız bir fotoğrafını paylaştı. Türkiye'de yayın yapan haber sitesi sondakika.com ise Holden'in ahlaksız paylaşımını haberleştirirken bir rezilliğe imza attı.

İçkiyi blurlayıp, çıplak fotoyu blurlamadılar

Yetenek Sizsiniz yarışmasının jürisi Amanda Holden'in rezil yılbaşı paylaşımını "Yetenek Sizsiniz'in jürisi Amanda Holden 2020'ye iç çamaşırındaki notla veda etti" başlığıyla haberleştiren haber sitesi, Holden'in elindeki içki bardağını hassasiyet ad altında sansürledi ancak yarı çıplak ahlaksız fotoğrafı sansürlemeden okuyucularına sundu. Haber sitesinin bu yaptığı rezil yayıncılık okuyucuların büyük tepkisini çekerken sosyal medyada çok sayıda eleştiri yorumu yapıldı.

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