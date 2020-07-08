Son yıllarda yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara ilgi arttı. Spor, sanat ve Anadolu İmam Hatip okullarında okumak isteyen öğrenciler yetenek sınavına giriyor ve açıklanan puanla okullara yerleştiriliyorlar.

Yetenek sınavıyla güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınıyor.

Yetenek sınavı başvuruları 15-29 Haziran tarihlerinde alındı. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 30 Haziran'da duyuruldu.

Yetenek sınavları ve sonuçlarının sisteme girilmesi 1-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz'da e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Yetenek Liseleri Taban Puanları | 2020 Yetenekle öğrenci alan lise puanları kaç?

Yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan okullar merak ediliyor. İllere göre yetenek sınavı sonucuyla öğrenci alan okulların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Yetenek sınavı nasıl değerlendiriliyor?

Değerlendirmeler, bölümler bazında Sınav Değerlendirme Ölçütlerine Ait Çizelgeler (Ek- 3, 4, 5, 6 ve 7) ile

Sınav Değerlendirme Çizelgeleri (Ek- 8, 9, 10, 11) doğrultusunda yapılacaktır.

Sporcu özgeçmişi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı aldığı kategori değerlendirilecektir.

Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle Yetenek Sınavına girmeden ibraz edecektir.

Tematik program uygulanan spor liselerinde sporcu özgeçmişi belgeleri sadece kendi branşlarında olması halinde değerlendirilecektir.

Grup maçlarında, grup birincisi olanlara veya bir üst tura gitmeye hak kazananlara grup puanı olarak 7 puan verilecektir.

Yetenek Sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır ve Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanacaktır.