Yeşim taşı masaj aleti nedir? Ne işe yarar?

Yeşim taşı, özellik bakımından en güçlü taşlardan biridir. kişiyi stresten kurtarır. Diş hastalıkları ve ağrılarına karşı etkisi olduğu bilinmektedir. Bütün bu bilimsel bulgular ek olarak, alerji ve siyah noktaları da cilt üzerinden kaldırdığı keşfedildi

Yeşim taşı masaj aleti ne işe yarar?

-Elmacık kemikleri ve çene bölgesinde oluşan fazla yağların erimesine katkı sağlıyor.

-Tahriş olmuş ciltleri yatıştırır.

-Deri altındaki iltihaplanmayı giderir.

-Cildin elastikiyetini ve kolejen üretimini artırır.

-Cildin kan akışını hızlandırır. Lenf bezlerini düzene sokar.

-Kremlerin etkisini artırır ve hızlıca fayda sağlar.

-Sinüslerin oludğu kısımda uygulandığında, sinüsleri harekete geçirir ve etki sağlar.

-Cilt üzerindeki kırışıklıkların giderilmesini, kan akışını dengelemesi sayesinde azaltır.

Nasıl kullanılır?

1-2 saat boyunca dolapta beklettiğiniz yeşim taşını, yukarı, sağa ve sola hareketlerle uygulayın. Etkisini görmek istediğiniz kreminizi sürerek yaptığınızda, yukarıda da belirtildiği gibi ekstra fayda sağlıyor.