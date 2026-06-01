Yeniden Refah Partisi'nden alçaklığa tepki

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giren fanatik Yahudilerin İsrail bayrakları açarak eylem düzenlemeleri, tek kelimeyle egemenlik ihlalinden başka bir şey değildir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazze Şeridi'ndeki askeri işgali yüzde 70'e çıkarma" talimatı verdiğini belirterek, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Söz konusu talimatın Gazze Şeridi'nin adım adım Filistinlilerden arındırılmasına yönelik planın önemli bir ayağı olduğunu belirten Bekin, "Netanyahu hükümetinin, Oslo Anlaşması'ndan bu yana ilk kez işgal altında tutulan Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki jeostratejik alana askeri üs kurmak üzere el koyması, işgalci varlığını genişletmeyi amaçlayan son hamledir. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in fanatik Yahudilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik polis eşliğinde baskınlar düzenleyip Harem-i Şerif'in avlusunda provokatif eylemlerde bulunması uluslararası hukukun hiçe sayılması ve açık ihlali anlamına gelip kabul edilebilir bir durum olmasa gerek. İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giren fanatik Yahudilerin İsrail bayrakları açarak eylem düzenlemeleri tek kelimeyle egemenlik ihlalinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan Bekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın da sıcak baktığı iddia edilen bir planla, Mescid-i Aksa'nın İsrail Hükümeti tarafından oluşturulacak yeni bir kurum tarafından yönetileceği ve fanatik Yahudilerin daha rahat buraya girip dini ritüellerini yerine getirebilecekleri "çok inançlı bir merkez" haline dönüştürülmesinin amaçlandığını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.