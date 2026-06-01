  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı! İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı" Fransa'nın müdahalesine sert tepki Uluslararası korsanlık! Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı! Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! “Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!” Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor! Eski Milletvekili Tevfik Diker'den CHP'de yaşanan tartışmalara sert tepki!: Kılıçdaroğlu mağdur edildi! CHP’nin reklam filminde FETÖ detayı! CHP “Tıkır tıkır çalışıyor bizim belediyeler” reklam filmi ile FETÖ’ye selam çakmış! İstanbul’un enflasyonu açıklandı! En fazla artış yapan hizmet grupları belli oldu HÜDA PAR'dan seküler bağnazları kızdıran kanun teklifi! Cezalar ağırlaştırılacak
Sağlık Göz ardı edilen bezden çarpıcı sonuç: Daha uzun yaşam, daha güçlü bağışıklık
Sağlık

Göz ardı edilen bezden çarpıcı sonuç: Daha uzun yaşam, daha güçlü bağışıklık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Göz ardı edilen bezden çarpıcı sonuç: Daha uzun yaşam, daha güçlü bağışıklık

Mass General Brigham araştırmacıları, yetişkinlikte önemini yitirdiği düşünülen timüs bezinin aslında ömrü uzatıp kanser tedavisine yanıtı artırabileceğini ortaya koydu.

ABD'deki Mass General Brigham araştırmacıları, yıllardır önemini yitirdiği düşünülen cnin yetişkinlik döneminde de kritik rol oynayabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre daha sağlıklı timüse sahip kişiler daha uzun yaşarken, ciddi hastalıklara yakalanma riski de daha düşük oluyor.

Bulgular, bilim dünyasında uzun süredir kabul gören bazı görüşlerin yeniden tartışılmasına neden oldu.

TİMÜS YENİDEN GÜNDEMDE

Göğüs bölgesinde bulunan timüs bezi, bağışıklık sisteminin önemli parçalarından biri olan T hücrelerinin gelişimine yardımcı oluyor.

Bilim insanları uzun yıllar boyunca bu organın ergenlikten sonra önemini büyük ölçüde kaybettiğini düşünüyordu. Ancak yeni araştırma bunun tam olarak doğru olmayabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, on binlerce kişinin sağlık verilerini ve görüntüleme sonuçlarını inceleyerek timüs sağlığı ile yaşam süresi arasındaki bağlantıyı değerlendirdi.

Sonuçlara göre daha sağlıklı timüse sahip kişilerde ölüm riski yaklaşık yüzde 50 daha düşük, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riski ise önemli ölçüde azalıyor.

KANSER TEDAVİSİNDE KRİTİK ROL OYNAYABİLİR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise kanser tedavisi ile ilgili oldu.

İmmünoterapi gören kanser hastalarının incelendiği çalışmada, daha sağlıklı timüse sahip kişilerin tedaviye daha iyi yanıt verdiği görüldü.

Araştırmanın yazarlarından ve Mass General Brigham Yapay Zeka Tıpta Kullanımı Programı Direktörü Hugo Aerts, "Timüs onlarca yıldır göz ardı edildi ve insanların neden farklı şekilde yaşlandığını açıklayan eksik parçalardan biri olabilir" dedi.

Araştırmacılar, timüs sağlığının gelecekte hastalık risklerini belirlemede ve tedavi kararlarında önemli bir gösterge haline gelebileceğini düşünüyor.

Kanser teşhisinde devrim: Evde bir damla kan yetecek!
Kanser teşhisinde devrim: Evde bir damla kan yetecek!

Sağlık

Kanser teşhisinde devrim: Evde bir damla kan yetecek!

Aynaya bakın ve sayın: Sağlıklı cildin 5 belirtisi
Aynaya bakın ve sayın: Sağlıklı cildin 5 belirtisi

Sağlık

Aynaya bakın ve sayın: Sağlıklı cildin 5 belirtisi

Güneş yanığı hafife alınmamalı: İlerleyen yıllarda kansere dönüşebilir!
Güneş yanığı hafife alınmamalı: İlerleyen yıllarda kansere dönüşebilir!

Sağlık

Güneş yanığı hafife alınmamalı: İlerleyen yıllarda kansere dönüşebilir!

Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor
Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor

Sağlık

Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Dumansız Türkiye' açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Dumansız Türkiye' açıklaması

Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Dumansız Türkiye' açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23