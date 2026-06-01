Göz ardı edilen bezden çarpıcı sonuç: Daha uzun yaşam, daha güçlü bağışıklık

ABD'deki Mass General Brigham araştırmacıları, yıllardır önemini yitirdiği düşünülen cnin yetişkinlik döneminde de kritik rol oynayabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre daha sağlıklı timüse sahip kişiler daha uzun yaşarken, ciddi hastalıklara yakalanma riski de daha düşük oluyor.

Bulgular, bilim dünyasında uzun süredir kabul gören bazı görüşlerin yeniden tartışılmasına neden oldu.

TİMÜS YENİDEN GÜNDEMDE

Göğüs bölgesinde bulunan timüs bezi, bağışıklık sisteminin önemli parçalarından biri olan T hücrelerinin gelişimine yardımcı oluyor.

Bilim insanları uzun yıllar boyunca bu organın ergenlikten sonra önemini büyük ölçüde kaybettiğini düşünüyordu. Ancak yeni araştırma bunun tam olarak doğru olmayabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, on binlerce kişinin sağlık verilerini ve görüntüleme sonuçlarını inceleyerek timüs sağlığı ile yaşam süresi arasındaki bağlantıyı değerlendirdi.

Sonuçlara göre daha sağlıklı timüse sahip kişilerde ölüm riski yaklaşık yüzde 50 daha düşük, kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riski ise önemli ölçüde azalıyor.

KANSER TEDAVİSİNDE KRİTİK ROL OYNAYABİLİR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise kanser tedavisi ile ilgili oldu.

İmmünoterapi gören kanser hastalarının incelendiği çalışmada, daha sağlıklı timüse sahip kişilerin tedaviye daha iyi yanıt verdiği görüldü.

Araştırmanın yazarlarından ve Mass General Brigham Yapay Zeka Tıpta Kullanımı Programı Direktörü Hugo Aerts, "Timüs onlarca yıldır göz ardı edildi ve insanların neden farklı şekilde yaşlandığını açıklayan eksik parçalardan biri olabilir" dedi.

Araştırmacılar, timüs sağlığının gelecekte hastalık risklerini belirlemede ve tedavi kararlarında önemli bir gösterge haline gelebileceğini düşünüyor.