Dünya Türkiye'den İsrail'deki vandallığa sert tepki
Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden
İsrailli teröristler polislerle birlikte Mescid-i Aksa'ı basmış ve İsrail'in sözde milli marşını okumuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve İsrail milli marşının okunması dahil olmak üzere çeşitli provokatif eylemlerde bulunulduğu belirtilerek, söz konusu girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

Bakanlık açıklamasında, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, bu tür girişimlerin bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlal ve provokasyonlarına karşı uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "İşgalci İsrail’in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Güney Doğulu

Katil İsrail ile her türlü ilişki koparılsın, çifte vatandaşlık İsrail ile kadırılsın. İsrail' lilerin Türkiye Cumhuriyet'ine ve KKTC'ye girmeleri yasaklasın... DEVLETİM katil İSRAİL'e daha sert siyaset uygulanmalı. VEKİLLERİMİZ NUTKUNUZ MU KURUDU? NEDEN katil İSRAİL'e yumuşak siyaset uyguluyorsunuz..... YAPTIKLARINIZI YAPACAKLARINIZI HALK OLARAK İZLİYORUZ...

Güney Doğulu

Katil İsrail vatandaşları için THY uçuşlarında " istenmiyen yolcu " kabul edilen bir karar verilsin, THY uçaklarına alınmasın...... Millet Vekillerimiz kararlar alın katil İsrail'e karşı..... NE ZAMAN ZİHNİNİZ AÇILACAK.... NE ZAMAN katil İSRAILE hergün yeni bir eylem planı ortaya koyacaksınız?
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23