Kerem Aktürkoğlu'na beklenmedik talip! Geri dönebilir!
Portekiz Ligi şampiyonu Porto'nun, Fenerbahçeli yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na talip olduğu iddia edildi.
Portekiz Ligi şampiyonu Porto'nun, Fenerbahçeli yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na talip olduğu iddia edildi.
ortekiz Ligi’nde teknik direktör Francesco Farioli önderliğinde muazzam bir sezon geçirerek şampiyonluk ipini göğüsleyen Porto, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı.
FARIOLI'NİN GÖZÜ KEREM'DE İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen mavi-beyazlıların hedefindeki ilk ismin, Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu olduğu iddia edildi. Farioli’nin, Türkiye ligini yakından tanıması sebebiyle Kerem Aktürkoğlu’nun transferini çok istediği belirtildi.
PORTO HAMLE YAPACAK Fenerbahçe’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu için Porto yönetiminin yakın zamanda resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Fenerbahçe’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu için Porto yönetiminin yakın zamanda resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23