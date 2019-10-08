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Yeşim Salkım'ın ‘Klavye delikanlısı’ dediği kişi astsubay çıktı

Güvenli bölge harekatını 'savaşa hayır' diyerek istemeyen Yeşim Salkım, sosyal medyada tepki gördü. Salkım, sınırda görevli bir astsubaya hakaret içerikli ifadelerle cevap verdi.

08 Ekim 2019 Salı 11:58
Yeşim Salkım'ın ‘Klavye delikanlısı’ dediği kişi astsubay çıktı

Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; Suriye sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti. Kaçak Can Dündar, CHP ile kol kola olan HDP ve sözde bazı akademisyenler de bu harekata karşı çıkanlardan… Onlardan biri de ünlü şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." şeklinde bir yorum paylaşan Salkım'a, tepki geldi.

Salkım'a tepki gecikmedi

Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

"Evinde rahat uyurken, ben oradan geldim"

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

Astsubay çıktı

Tüm bu sözlü sataşmanın sonrasında Yeşim Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

Yeşim Salkım, şimdilik sessizliğini koruyor...

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:58
  1. Türkiye
  2. astsubay
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Yeşim Salkım
  5. Can Dündar
  6. CHP
  7. HDP

YORUM YAZ

  • Mehmet GelberiMehmet Gelberi5 dk önce
    bu yaşıyormuydu....kadın öldü biliyordum...kızım senin son kullanım tarihin bitti.....çırpınma boşuna....UNUTULDUN
  • sukrusukru7 dk önce
    Buna varya hiçbirşey yapmayacaksın.Götürüp oraya bırakacak ve biryıl bu ülkeye sokmayacaksın.Sadece bununda değil o akademisyen ve sanatçı bozuntularınıda tabii.
  • misafirmisafir9 dk önce
    Bu memlekette böyle düşüncesizlerin elinde seçme ve seçilme hakkı olmasındandır yurdumuzun seksen yıl sürümlesi.
  • SerdarSerdar12 dk önce
    Devlet şu hainlerin asıllarını bir ortaya koysada bor bilsek bunlar hangi milletten.
  • Zenci MusaZenci Musa13 dk önce
    Cevap yazan klavye delikanlısı değil, harbiden Delikanlı.Bir Mehmetçik.Ya sen?Bu delikanlı sayesinde, lüks evinde,sıcak yatağındauyuyan.Uyanınca da barışsever ayaklarına yatıp bol keseden atıp tutan.Şarkı söylemekle, kendini bulunmaz hint kumaşı zanneden bir ahmaksın.Sanatçıymış.. Olmaz olsun senin gibi sanatçı..!
  • AkilAkil14 dk önce
    Bu .......a ne oldu hayır sen demi pkkci oldun
  • HarunHarun19 dk önce
    Gardasim bunlarin insanliklari tipki o yuzlerindeki makyaj gibi herseyleri yalan suriyede pyd nin zulmunu tatmayan kalmadi adamlar kepceyle colugu cocugu kovaladi arap diye kendi arkadaslarini dahi taradi bunlar hala toz pembe ruya gorup israil ve enigine masalik yapanlari savunuyorlar.....hos gerci kendileride masa ama neyse
  • koray kaplankoray kaplan19 dk önce
    Allahım yarabbim kadınlara ne oldu yavv?
  • emreemre21 dk önce
    bu da yeni moda anasını satayım..SAVAŞA hayır ..Teröriste EVET...Terörü alenileştiremedikleri için SAVAŞ kavramına sarılıp asıl şerefsiz niyetlerini gizliyorlar!! .......... kadın..
  • Zübeyir DurduZübeyir Durdu29 dk önce
    Bu ....... acaba kime maşalık ediyor? Memlekette kirli ilişkiler kör düğüme dönmüş. Kime neye el atacaksın? Bunlarla ahlak ve narkotik masası ilgilenmeli.
  • kanatsızkuşkanatsızkuş31 dk önce
    klavye .....ı

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