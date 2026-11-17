Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda, Yeşilyurt’un sahip olduğu yerel değerlerin korunması, tanıtılması ve ekonomik potansiyele dönüştürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Tematik Mahalleler Komisyonunun yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Yeşilyurt’un bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerin markalaştırılması, coğrafi işaret ve tescil süreçlerinin hızlandırılması, yöresel değerlerin turizme kazandırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

“MAHALLEDEN MARKAYA, TARLADAN SOFRAYA”

“Mahalleden Markaya, Tarladan Sofraya, Tescilden Turizme” projesi kapsamında oluşturulan Tematik Mahalleler Komisyonunun titiz ve kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, her mahallenin kendine özgü kültürel, tarımsal ve ekonomik değerlerinin ayrı ayrı değerlendirildiğini ifade etti.

Yerel üreticilerin görüş ve önerileri doğrultusunda bir yol haritası oluşturduklarını dile getiren Başkan Geçit, Yeşilyurt’un sahip olduğu zenginlikleri koruyarak bu değerleri markalaştırmayı, ekonomik katkıya dönüştürmeyi ve ilçenin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini hatırlatırken, Yeşilyurt’un kültürel mirasını, tarımsal zenginliklerini ve yöresel ürünlerini ön plana çıkaracak projelerle ilçenin ekonomik ve turistik gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantıda bilgi, görüş ve önerilerini paylaşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a teşekkür eden Başkan Geçit, Yeşilyurt’un yerel değerlerinin tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.