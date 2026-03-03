Yeşilyurt'ta Ramazan Bereketi etkinlikleri coşku dolu anlara sahne oldu

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi birlik ve beraberlik içerisinde yaşandı.

RAMAZAN AYININ MANEVİ COŞKUSU HEP BİRLİKTE YAŞANDI

Malatya Park AVM’de iki gün boyunca gerçekleşen “Yeşilyurt’ta Ramazan Bereketi” programı renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında ney dinletisi ve ilahi grubu sahne aldı. Ramazan ayının ruhuna uygun ezgiler vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Son günlerin sevilen eserlerinden “Kabede Hacılar Hu Der” ilahisinin seslendirilmesi sırasında çocuklar ve vatandaşlar hep bir ağızdan esere eşlik etti. Ortaya çıkan tablo, Ramazan’ın manevi coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Programda ayrıca ödüllü Kahoot bilgi yarışması düzenlendi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada Ramazan ayı, dini bilgiler ve genel kültür soruları yöneltildi. Doğru cevap veren katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Eğlence ve bilginin bir araya geldiği yarışma, keyifli anlara sahne oldu. Hacivat-Karagöz gösterisi sırasında özellikle çocuklar neşeli anlar yaşadılar.

Vatandaşlar, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti. Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak hazırlanan programın hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap etmesi takdir topladı.

“GÖNÜLLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK, AYNI SOFRANIN, AYNI DUANIN ETRAFINDA BULUŞTUK”

7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklere katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşlarla yakından ilgilenerek tatlı ikramında bulundu. Çocuklarla sohbet eden ve ailelerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Geçit, yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekti.

Başkan Geçit konuşmasında, “Ramazan ayının rahmetini, bereketini ve manevi huzurunu hep birlikte yaşadığımız bu güzel akşamda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak “Yeşilyurt’ta Ramazan Bereketi” programımız vesilesiyle gönüllerimizi birleştirdik, aynı sofranın, aynı duanın etrafında buluştuk.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayının paylaşma dayanışma ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı özel bir zaman dilimi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Geçit, “ Bu mübarek günler bizlere sadece oruç tutmayı değil; gönül yapmayı, ihtiyaç sahibini gözetmeyi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi öğretir. Bugün burada gördüğümüz bu güzel tablo, Yeşilyurt’umuzun ne kadar güçlü bir aile olduğunu bir kez daha göstermektedir. Yaşadığımız büyük depremlerin ardından şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Deprem yaralarını sarmak, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve Yeşilyurt’umuzu daha güçlü bir geleceğe taşımak için gece gündüz demeden hizmet üretmeye devam ediyoruz. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, hanelerimize sağlık ve mutluluk nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Ramazan’ın rahmet ve bereket iklimini hemşehrilerimizle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.