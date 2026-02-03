Yeşilyurt'ta ikinci taziye evi Karakavak Mahallesinde hizmete girdi

Yeşilyurt İlçesinde Çilesiz Mahmut Boynukara Taziye Evinden sonra Karakavak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Diyarbakırlılar Taziye Evi, yoğun bir katılım altında düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Açılış törenine Vali Seddar Yavuz, T.B.M.M. Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Ekonomi İşler Başkanı Hatice Bozdağ, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İleri, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, açılış töreninde yaptığı konuşmada, seçim döneminde vatandaşlara verilen sözlerin teker teker yerine getirildiğini vurguladı. Başkan Geçit, “Seçim döneminde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımızla birlikte hemşehrilerimize söz verdiğimiz taziye evlerimizin sayısını artırıyoruz. Çilesiz Mahallemizdeki Mahmut Boynukara Taziye Evimizden sonra Diyarbakırlı hayırsever bir iş adamımızın destekleriyle inşa edilen Diyarbakırlılar Taziye Evini hizmete sunarak ilçemizdeki taziye evlerinin sayısını ikiye çıkarmış oluyoruz.” İfadelerini kullandı.

Başkan Geçit, taziye evlerinin acıların paylaşıldığı, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde yaşandığı çok kıymetli sosyal mekânlar olduğunu dile getirdiği konuşmasında; “ Bizler çok güçlü bir medeniyetin mensuplarıyız, aynı kaderi yaşıyoruz. Acılarımızı ve sevinçlerimizi birlikte yaşarız. Bizler bu coğrafyada birliği, beraberliği ve kardeşliği destekleyen her türlü adımı destekliyoruz. Bugünde bu güzel dayanışmanın güzel bir örneğine Yeşilyurt İlçemizde hep birlikte tanıklık ediyoruz. Şehrimizde deprem yaralarının sarılması ve yeniden ayağa kalkma hamlesinde birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendiren bu tür yatırımların özel bir yeri vardır. Belediye olarak hemşeriherimizin bir araya geldiği, acılarını paylaştığı bu tür mekanların ve yeni sosyal yaşam alanlarının çoğalması için her türlü desteği veriyoruz. Bu anlamlı esere katkı sunan hayırsever iş insanımıza şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İleri ise, toplumsal birlikteliğe ve dayanışmaya önemli katkılar sunacak bir açılışta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederken, “ Böylesine güzel bir eserin hizmete sunulmasında katkı sunan Yeşilyurt Belediyemize ve hayırsever iş adamımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Müslüman, müslümanın kardeşidir.” Bu dünyaya gelişimiz elimizde olmadığı gibi gidişimizde elimizde değildir. Diyarbakır’da sadece merkezde taziye evlerimizin sayısını 100’ü geçmiştir, biz buna büyük bir önem ve değer veriyoruz. Malatya ile zaten geleneklerimizi ve göreneklerimiz hemen hemen aynıdır. Taziye evleri bu açıdan önemlidir, acıların paylaşıldığı, küskünlüklerin ve dargınlıkların sona ermesinde önemli bir yeri vardır. Diyarbakırlılar Taziye Evimizde taziyelerini kabul edecek olan vatandaşlarımıza şimdiden baş sağlığı dileklerimi sunuyorum, taziye evimiz hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

T.B.M.M. Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise, konuşmasının başında Taziye Evini yaptıran Diyarbakırlı iş adamını yakından tanıdıklarını, istihdama önemli katkılar sunduğunu ifade ederken, böylesine güzel bir eserin gerçeğe dönüşmesine verdiği desteklerden dolayı tebrik ederek kutladı. Açılış törenine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, “Geleneklerimizin, göreneklerimizin, örf ve adetlerimizin, inancımızın en güzel yansımalarından olan Taziye Evlerimizden bir tanesinin Malatya’da Diyarbakırlılar Taziye Evi olarak hizmete sunulmasından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Yeşilyurt Belediyemize ve Başkanımıza sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Taziye Evleri Diyarbakır’ın neredeyse her köşesinde yer almaktadır. Çünkü ölüm bize yaşam kadar yakındır, herkes bir gün ölümü yaşayacak. İnsanların bir araya geldiği, taziye ziyaretleriyle birlikte hal hatır sorup dertleştiği, önemli bir buluşma noktası olan Taziye Evleri, sosyal birliktelik açısından da önemlidir. Çok hayırlı ve güzel bir hizmetin açılışında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Seddar Yavuz ise, Malatya’nın hızla ayağa kalktığı bu dönemde yeni yatırımların açılışlarını teker teker yaptıklarına vurgu yaptığı konuşmasında; “6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde o acıları bir kez daha en derinden yaşıyoruz. Bu acıların tekrar yaşanmaması için yapmamız gerekenleri, almamız gereken tedbirleri en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Asırların depremi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinden sonra binlerce yıllık Anadolu hükümdarlığından aldığımız ilham ve güçle birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve güçlü liderliğinde, Bakanlarımızın ve Milletvekillerimizin, Valilerimizin ve Kaymakamlarımızın, Büyükşehir ve Belediye Başkanlarımızın, kamu kuruluşlarımızı ve aziz milletimizin destekleriyle yeniden ayağa kalkıyoruz. Bu noktada birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma her şeyin ilacıdır. Toplum olarak bunu başardık, bugünde yarında bunu başaracak bilgi, tecrübe ve medeniyet değerlerine sahibiz. Taziye geleneği ise çok yaygın ve kıymetli bir gelenektir. Acıların paylaşılması fevkalede önemlidir. Yeni inşa edilen camilerimiz de taziye evlerini de inşa ediyoruz. Diyarbakırlılar Taziye Evimizin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. ” diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İleri tarafından okunan duanın ardından Diyarbakırlılar Taziye Evinin açılış kurdelası kesilerek hizmete sunuldu.