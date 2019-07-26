0553 313 94 23

Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken’de sürdüren Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlık maçı programı belli oldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:09
Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken’de sürdüren Yeşilyurt Belediyespor’da hazırlık maçı programı belli oldu.


Teknik direktör Hayati Palancı nezaretinde Palandöken’de kamp yapan turuncu yeşilli ekipte çalışmalar tüm hızıyla sürerken kampta oynanacak hazırlık maçlarının programı netleşti.


Yeşilyurt Belediyespor Palandöken kampı çerçevesinde ilk olarak 29 Temmuz Pazartesi günü 3. Lig ekibi Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.


Turuncu yeşilliler 31 Temmuz Çarşamba günü ise 2. Lig ekibi Bayburt Özel İdare ile bir hazırlık müsabakası yapacak.


Takımdaki son durumla ile ilgili açıklamada bulunan sportif direktör Burak Acil, çalışmalarının verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.


Kamp kadrosunun fazlalığından dolayı ideal sayıyı yakalamak için gönderecekleri isimleri belirlediklerini kaydeden Acil,“Palandöken kampımız devam ediyor. Burada oldukça verimli bir çalışma ortamımız var. Kadromuzun fazlalığından dolayı ideal sayıyı bulmak için hocamızın raporu doğrultusunda göndereceğimiz isimleri belirledik. Bu arada oynayacağımız hazırlık maçlarının programı da netleşti. 29 Temmuz’da karaköprü, 31 Mart’ta ise Bayburt Özel idare hazırlık maçı oynayacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarlatan Adnan Oktar iddianamesinde FETÖ detayı
    1. Şarlatan Adnan Oktar iddianamesinde..
    2. Tartıştığı damadının parmağını bıçakla..
    3. Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor
    4. Bahçeşehir Koleji, Uluslararası Fizik..
    5. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    6. Mahathir'in Türkiye ziyareti Malezya..
    7. İncilipınar, yine Dünyanın en iyileri..
    8. Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını..
    9. Erbil saldırısının azmettiricisi,..
    10. 35 kez kan bağışına altın madalya
    11. Metin Feyzioğlu: Yargı Reformu..
    12. Nikah fidanları Sivas’ta üretiliyor
    13. Büyükşehirden ulaşım araçlarına klima..
    14. Bodrum Belediyesi’nin anketine 24..
    15. Uğurlu Köyünde selin izleri siliniyor
    16. Yeşilyurt Belediyespor’un hazırlık..
    17. Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla..
    18. Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı
    19. Ukraynalı animatör Müslüman oldu
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    21. Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton..
    22. Mersin'de korkutan orman yangını
    23. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    24. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    25. Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
    26. Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de..
    27. "Çoklu organ tutulumlu mide kanseri"..
    28. Silah ticareti yapan 48 şahıs yakalandı
    29. Fındık taban fiyatının belirlenmesi
    30. Diyarbakır’da makas atan yolcu..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi