Yeşilyurt Belediyespor’da iç transferde ikinci imza

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor iç transferde savunmanın önemli ismi Erhan Gözetlik ile yeniden anlaşarak resmi sözleşme yaptı.

Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’da transfer çalışmaları hız kazandı.

Turuncu yeşilli kulüp geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hayati Palancı’nın raporu doğrultusunda dış transferde Muhittin Tümbül, Ahmet Topal, Ahmet Yazıcı ve Enes Filiz’le, iç transferde ise Ramazan Çavuş ile resmi sözleşme imzalamıştı.

Malatya ekibi bugün de iç transferde Erhan Gözetlik ile yeniden anlaşarak, başarılı oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Sportif direktörü Burak Acil yaptığı açıklamada, transfere ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Acil, Erhan Gözetlik ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Dış transferde 4 futbolcudan sonra iç transferde de ikinci imzamızı attırdık. Malatya’nın kendi altyapısında yetişen 4 futbolcunun ardından bugünde yine geçen sezon kadromuzda bulunan Malatyaspor’un altyapısında yetişen Erhan kardeşimiz ile yeniden anlaşma sağladık. Geçen sezonki kadrodan anlaşmayı düşündüğümüz isimlerle birer birer masaya oturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.