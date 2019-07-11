0553 313 94 23

Yeşilyurt Belediyespor’da iç transferde ikinci imza

TFF 3.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
Yeşilyurt Belediyespor’da iç transferde ikinci imza

TFF 3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor iç transferde savunmanın önemli ismi Erhan Gözetlik ile yeniden anlaşarak resmi sözleşme yaptı.


Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’da transfer çalışmaları hız kazandı.


Turuncu yeşilli kulüp geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hayati Palancı’nın raporu doğrultusunda dış transferde Muhittin Tümbül, Ahmet Topal, Ahmet Yazıcı ve Enes Filiz’le, iç transferde ise Ramazan Çavuş ile resmi sözleşme imzalamıştı.


Malatya ekibi bugün de iç transferde Erhan Gözetlik ile yeniden anlaşarak, başarılı oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor Sportif direktörü Burak Acil yaptığı açıklamada, transfere ara vermeden devam ettiklerini söyledi.


Acil, Erhan Gözetlik ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Dış transferde 4 futbolcudan sonra iç transferde de ikinci imzamızı attırdık. Malatya’nın kendi altyapısında yetişen 4 futbolcunun ardından bugünde yine geçen sezon kadromuzda bulunan Malatyaspor’un altyapısında yetişen Erhan kardeşimiz ile yeniden anlaşma sağladık. Geçen sezonki kadrodan anlaşmayı düşündüğümüz isimlerle birer birer masaya oturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden 5’i defnedildi
    1. Manisa’da feci kazada ölen 6 kişiden..
    2. İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    3. Etriye nedir ne işe yarar?
    4. Şırnak turizmine 986 bin proje desteği
    5. İngiltere'den çok konuşulacak 'Cemal..
    6. Fatsa’dan başarılı sporcular yetişiyor
    7. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    8. Galatasaray, Leipzig ile hazırlık maçı..
    9. Aloğlu: “Mavi vatan kaderine terk..
    10. Üreticiler bahçe zararlıları hakkında..
    11. Kıbrıs’ta telefonlarda barikat kalktı
    12. Zonguldaklı hakem Fenerbahçe maçında..
    13. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:..
    14. Çaykur Rizespor’da kombine fiyatları..
    15. Yeşilyurt Belediyespor’da iç..
    16. Bir kişi daha traktörün altında..
    17. KADEM'den iddialara yanıt
    18. Bel fıtığı kısmi felce neden olabilir
    19. Türkiye’nin ilk glutensiz un ve bulgur..
    20. Başkan Özlü “İnsanlık suçunun..
    21. İstanbul’damotosikletinin benzin..
    22. Hong Kong'da karşıt görüşlü gruplar..
    23. Merkez Bankası'ndan kritik açıklama
    24. ’’Türk iş adamlarından Bangladeş’e..
    25. Devrilen traktörün altında kalan..
    26. AB Konseyi Başkanı Tusk Gürcistan'da
    27. TİKA Sırbistan’da kadınları meslek..
    28. Başakşehirli gençler Enez kampında yaz..
    29. Balıkesir'de peynir üretim tesisinde..
    30. Geleceğin Yıldızları Develi’de..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap