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Yeşilyurt Belediyespor Türkiye Kupası’nda tur atladı

Türkiye Kupası 1.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:21
Yeşilyurt Belediyespor Türkiye Kupası’nda tur atladı

Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı 12 Bingölspor ile karşılaşan 3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakayı 5-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.


Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan ve Abdullah Volkan Aydın’ın yönettiği karşılaşmaya TFF tarafından tespit edilen stattaki eksikliklerden dolayı taraftar alınmadı.


Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor sahaya Cihat Herdili, Enes Filiz, Sefa Korkmaz, Ramazan Çavuş, İsmail Baran, Selim Dağ, Deniz Işık, Furkan Yiğit, Serkan Sarıkaya, Abdulvahap Kaya ve Hüseyin Ekici on biriyle çıktı.


12 Bingölspor ise Süleyman Burke, Mesut Çahan, Barış Bozyiğit, Bayram Kökel, Fatih Yalnız, Ali Sehad Hanay, Burak Elipek, Muhammed Ali Uçar, Muhammed Aytekin, Orhan Uzunböy ve Murat Bayındır on biriyle sahaya çıktı.


Bölgesel Amatör Lig temsilcisi rakibi karşısında oyuna oldukça hızlı başlayan ev sahibi takım, 20. dakikada İsmail Baran’ın şık golüyle 1-0 öne geçti.


Golden sonra da ataklarına devam eden Yeşilyurt Belediyespor,dakikalar 40’ı gösterirken Serkan Sarıkaya’nın golüyle durumu 2-0 yaparak farkı ikiye çıkardı.


Maçın ilk yarısı 2-0 Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un galibiyetiyle sona erdi.


İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Malatya temsilcisi 63. dakikada bu kez Furkan Yiğit ile golü buldu ve maçı 3-0’a getirdi.


Müsabakanın 68. dakikasında bu kez sahneye Hüseyin Ekici çıktı ve skoru 4-0’a taşıyarak takımını oldukça rahatlattı.


80. dakikada Furkan Yiğit bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5-0’a taşıdı.


Müsabakada başka gol olmadı ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 12 Bingölspor’u 5-0 yenerek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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