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Spor

Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmalarına başlamak için gün sayıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:59:09 -
Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmaları için gün sayıyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor saha çalışmalarına başlamak için gün sayıyor. Turuncu yeşillilerin tüm planlarını 10 Haziran’a göre yaptığı belirtildi.


Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından TFF 3.Lig’in başlama tarihinin 18 Temmuz’a alınması nedeniyle toplanma tarihi 10 Haziran’a alan turuncu yeşilliler evde çalışmaya devam ediyor.


Ligde topladığı 30 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Malatya temsilcisi kalan 6 maçtan 3’ünü kazanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmaların bireysel olarak sürdüğü Yeşilyurt Belediyespor’da temponun 10 Haziran’a kadar mevcut haliyle devam edeceği ifade edildi.


18 Temmuz’da başlayacak 3.Lig’de son 6 haftada oldukça önemli mübakalar oynanacak. Turuncu yeşilli takımın ligde kalabilmek için bu maçlardan üçünü kazanması gerekiyor.

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