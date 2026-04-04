  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeşilyurt Belediyesi 'Güvenli Ailem Güvenli Nesil' hikaye yarışması düzenleniyor
Yeşilyurt Belediyesi 'Güvenli Ailem Güvenli Nesil' hikaye yarışması düzenleniyor

Yeşilyurt Belediyesi, gençlerin hayal gücünü geliştirmek ve toplumsal değerleri edebiyat yoluyla yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeye daha imza atıyor. “Güvenli Ailem, Güvenli Nesil” projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik Hikâye Yarışması düzenleniyor.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek yarışmayla birlikte öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi, aile değerlerinin güçlendirilmesi ve güvenli bir toplum bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması hedefleniyor. Aynı zamanda genç kalemlerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmelerine imkân tanınarak edebiyata olan ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

“TOPLUMSAL DEĞERLERİ PEKİŞTİRECEK ÖZEL BİR YARIŞMA”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, yarışmanın sadece bir edebi etkinlik olmanın ötesinde, toplumsal değerleri pekiştiren önemli bir adım olduğunu vurguladı. Başkan Geçit, “Aile değerlerini, güvenli bir geleceği ve güçlü nesilleri anlatan birbirinden güzel hikâyeleri keşfetmek için öğrencilerimizi yarışmaya davet ediyoruz. Bu yarışma sayesinde gençlerimizin hayal dünyasını zenginleştirirken, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan bir neslin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Ortaokul öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada, öğrenciler “güvenli aile” ve “güvenli nesil” temaları çerçevesinde özgün hikâyelerini kaleme alacak. Değerlendirme sürecinde hikâyelerin özgünlüğü, anlatım gücü ve tema ile uyumu dikkate alınacak.

BAŞVURULAR 5 MAYIS’TA SONA ERECEK

Gençlerin kaleminden çıkacak hikâyelerle hem edebiyat dünyasına yeni isimler kazandırmayı hem de toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen yarışmanın başvuruları 5 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle çeşitli ödüller verilecek.

 

TOPLAM 30 BİN TL. PARA ÖDÜLÜ

Yarışmada birinciye 10.000 TL, ikinciye 8.000 TL, üçüncüye 7.000 TL ödül verilirken, ayrıca Jüri Özel Ödülü olarak 5.000 TL takdim edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin, detaylı bilgiye 0422 504 85 04 numaralı telefondan ulaşabileceği belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23