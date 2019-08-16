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Yeşilyurt belediyesi 10 adet aracı ihaleyle satacak

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 10 adet aracı tasarruf tedbirleri kapsamında 27 Ağustos 2019 Salı günü yapılacak ihalede satışa çıkartacaklarını açıkladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:19
Yeşilyurt belediyesi 10 adet aracı ihaleyle satacak

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 10 adet aracı tasarruf tedbirleri kapsamında 27 Ağustos 2019 Salı günü yapılacak ihalede satışa çıkartacaklarını açıkladı.


Tasarruf tedbirleri uygulaması kapsamında; harcamaların düşürülmesi ile birlikte Yeşilyurt Belediyesine gelir getirici işlemlere hız verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatları neticesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra bir takım tasarruf tedbir paketleri uygulamaya başladık.Temel hizmet felsefemiz;ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasıdır.Belediyemiz envanterine kayıtlı olan ve yapılan çalışmalar neticesinde ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen 10 adet aracımızı 09.07.2019 tarih ve 296 sayılı Belediye Encümen kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca satışına karar verdik. Mülkiyeti Belediyemize ait 10 adet aracın satış ihalesini 27 Ağustos 2019 Salı günü saat 11.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapacağız. İhaleye katılımcı olmak isteyenlerin Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No.127 C Blok Yeşilyurt Malatya adresinde bulunan Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale birimine müracaat etmeleri ve ihale dokümanını satın almaları gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:19
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