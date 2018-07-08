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Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta ismi ünlü oyuncu Nazif Kündem 64 yaşında vefat etti. Kansere yenik düşen oyuncunun cenazesi, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak

08 Temmuz 2018 Pazar 14:26
Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti!

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, oyuncu Nazif Kündem'in 64 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

Onur Akay, oyuncunun ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUK YAŞTA YEŞİLÇAM'DA BOY GÖSTERDİ

1965 yılında 'Hıçkırık' isimli filmde 'Küçük Kenan' karakterine can vererek, Ediz Hun'un küçüklüğünü oynayarak tanınan ve Yeşilçam'a çocuk oyuncu olarak adım atan, ayrıca uzun yıllar Türk sinemasının mutfağında da görev yapan ve setin lokomotifi lakabıyla tanınan oyuncu Nafiz Kündem, dün gece vefat etti.

Kansere 64 yaşında yenik düşen Nazif Kündem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ferahevler Sarıyer Dedeman Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 14:26
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