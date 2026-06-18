Yeşilçam’ın en kötüsüydü: Usta oyuncudan üzen haber
Yeşilçam’ın usta oyuncusu İhsan Gedik (83) hastaneye kaldırıldı. 600’den fazla filmde rol alan emektar sanatçının sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı sert ve kötü karakterlerle tanınan usta oyuncu İhsan Gedik hastaneye kaldırıldı. 83 yaşında olan ve bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Gedik, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Usta oyuncuyla ilgili kötü haberi ise Onur Akay duyurdu. Akay 48 yıllık kariyerinde 600'e yakın filmde rol alan İhsan Gedik'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındığını belirtti.
Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Karaköy-Tünel hattında bastonuyla yürürken görüntülenen ve geçimini sağlamak amacıyla anılarını ve fotoğraflarını içeren kitabını satmaya çalışan Gedik'in zor günler geçirdiğini söyleyen Akay, usta oyuncu için dua edilmesini istedi.