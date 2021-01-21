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Medya Yeşilçam oyuncusu Oktay Yavuz hayatını kaybetti
Medya

Yeşilçam oyuncusu Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'da 'kötü adam' karakteriyle bütünleşen Oktay Yavuz kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 20:54:00 - 2021-01-21 21:01:13
Yeşilçam oyuncusu Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye 15 gün önce kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Oktay Yavuz hayatını kaybetti.

Oktay Yavuz kimdir?

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

 

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