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Gündem Yeşilay Yarı Maratonu'na geri sayım sürüyor...
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Yeşilay Yarı Maratonu'na geri sayım sürüyor...

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Yeşilay Yarı Maratonu'na geri sayım sürüyor...

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 23 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek Yeşilay Yarı Maratonu öncesinde, organizasyonun hazırlık ve koordinasyon süreçlerini değerlendirmek üzere paydaş kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 23 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek Yeşilay Yarı Maratonu öncesinde, organizasyonun hazırlık ve koordinasyon süreçlerini değerlendirmek üzere paydaş kurumların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Üç kategoride düzenlenecek maratonun başlama noktası Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı olacak. 10 kilometrelik paten yarışı 07.55’te, 21 kilometrelik ve 10 kilometrelik maraton koşusu ise 08.00’da başlayacak.
YOĞUN İLGİ ÜZERİNE EK KONTENJAN AÇILIYOR

Yeşilay Yarı Maratonu’na gösterilen yoğun ilgiyle birlikte 1.360 kişilik mevcut kontenjan doldu. Organizasyona katılmak isteyen sporcular için 140 kişilik ek kontenjan açılarak toplam katılımcı sayısının 1.500’e çıkarılması planlanıyor.
Yeşilay Yarı Maratonu, sporun birleştirici gücünden yararlanarak sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenleniyor.
Maraton kapsamında tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı mücadele ve kararlılık mesajları verilecek.
İSTANBUL’UN SİMGE NOKTALARINDAN GEÇECEK
Yeşilay Yarı Maratonu’nun parkuru Sepetçiler Kasrı’ndan başlayarak İstanbul’un tarihi ve simgesel noktalarından geçecek. Sporcular Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Fındıklı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Unkapanı, Fener ve Balat güzergâhlarında koşarak yeniden Sepetçiler Kasrı’ndaki bitiş noktasına ulaşacak.

SPORCULARIN KİTLERİ SEPETÇİLER KASRI’NDA DAĞITILACAK
Maratona katılacak sporcuların göğüs numarası ve yarış kitleri, 21-22 Ağustos 2026 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda dağıtılacak. Yarış kitinde göğüs numarası, elektronik zaman ölçüm çipi, tişört ve çanta yer alacak. Yarışların ardından 21 kilometre ve 10 kilometre genel klasman ödül töreni saat 10.00’da, 21 kilometre masterlar ödül töreni ise saat 11.00’de Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilecek.

 

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