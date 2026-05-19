Yeşilay ve Milli Jimnastikçi Ferhat Arıcan’dan 19 Mayıs’a özel mesaj: “Şampiyon gibi yaşa”

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesini destekleyen çalışmalarını sürdürürken; sporun, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve bağımsız bir yaşam anlayışının önemine dikkat çekmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Yeşilay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında milli jimnastikçi Ferhat Arıcan ile bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir video çalışması hazırladı. “Şampiyon Gibi Yaşa” mesajıyla yayınlanan videoda, gerçek şampiyonluğun yalnızca spor başarılarıyla değil, disiplinli, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşamla mümkün olduğu vurgulandı.

“ŞAMPİYONLUK SADECE MADALYAYLA KAZANILMIYOR”

Videoda Ferhat Arıcan’ın “Şampiyonluk sadece madalyayla kazanılmıyor. Her tercih, insanı ya güçlendiriyor ya da kendinden uzaklaştırıyor. Bağımlılıklardan uzak durmak da bu tercihlerden biri” ifadeleri dikkat çekti.

“ŞAMPİYONLUK ÖNCE YAŞAM BİÇİMİYLE BAŞLIYOR”

Gençlere hitap eden çalışmada; irade, öz disiplin ve kendini koruyabilmenin önemine dikkat çekilirken, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın gerçek başarının temelini oluşturduğu mesajı verildi. 19 Mayıs’ın taşıdığı bağımsızlık ruhuna da vurgu yapılan video, gençleri kendi hayatlarının şampiyonu olmaya çağırıyor: “Şampiyonluk, önce yaşam biçimiyle başlıyor. Şampiyon gibi yaşa.”