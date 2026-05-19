Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama!

Mersin'de eski eşini öldüren bir şahıs, lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Saldırgan Metin Ö.'yü yakalamak için çalışmalar sürerken Mersin Valiliği'nden saldırganla ilgili yapılan açıklamada, "Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. " denildi.

Mersin’in Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde yaşanan silahlı saldırılar kentte büyük paniğe neden oldu. Eski eşini öldürdüren Metin Ö., daha sonra husumetli olduğu kişilerin bulunduğu restoranı hedef aldı. Şüphelinin farklı noktalarda çevresine de ateş açması sonucu toplam 6 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

Polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Çalışmalara helikopter desteği de verildi.

İLK SALDIRI ESKİ EŞİNE

Olayların başlangıcı Çamlıyayla ilçesi Darpınarı Mahallesi’nde yaşandı. Metin Ö., eski eşi A.Ö. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, eski eşini olay yerinde öldürdü.

HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİNİN RESTORANINI BASTI

Eski eşini öldürdükten sonra otomobille Tarsus’a geçen Metin Ö., aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.P.’nin restoranına gitti. Restoran girişinde pompalı tüfekle ateş açan saldırganın hedefi olan S.P. ile çalışan A.E.C. ağır yaralandı.

Saldırıda restorandaki bazı müşteriler de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.E.C. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇIŞ GÜZERGAHINDA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Restorandan ayrılan saldırganın dehşeti bununla da sınırlı kalmadı. Kaçışı sırasında çevresine rastgele ateş açan M.Ö.’nün, yolda karşılaştığı kişileri hedef aldığı öğrenildi.

Şüphelinin açtığı ateş sonucu A.K., çobanlık yaptığı belirtilen 16 yaşındaki Y.U. ile TIR şoförü G.S. vuruldu. Yol boyunca ateş açmayı sürdüren saldırgan izini kaybettirdi.

Bir markete otomobil içerisinden pompalı tüfekle ateş açtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖLÜ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

İhbarlar üzerine olay bölgelerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde A.Ö., S.P. ve G.S.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.E.C., A.K. ve Y.O. da müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Hastanelerde tedavisi süren 8 yaralının durumlarının takip edildiği öğrenildi.

MERSİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarsus ilçesinde 6 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi de yaralayan Metin Ö.'nün daha önce yasaklı madde bağımlılığından kaynaklı birçok kez hastane girişinin olduğu ve çeşitli psikiyatrik tanıların tespit edildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.05.2026 tarihinde saat 13.52'de gelen ihbarla, Tarsus ilçemiz Kadelli Mahallesinde silahlı saldırı olayı meydana geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerimiz süratle olay yerine sevk edilmiş; yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır. Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir. Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup, adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

“TELEFON ÇIKARACAK SANIYORDUK, TABANCA ÇIKARDI”

Restoranda çalışan ve saldırıdan yaralı kurtulan M.H.T., yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Dükkanda çalışıyorduk, paket servisimiz vardı, onu hazırlıyordum. Dükkana giriş yaptı. Ben de dedim 'Hısım hoş geldin'. Hiç ses, tepki vermedi. Sabri ağabey de işte normal terazinin orada sucuk mu, et mi ne de tartıyordu. Biz de telefon falan çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı, çat ağzına verdi. Ben yere eğiliyordum, sıktı bana. Kulağımın buradan geçti zaten.”

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.