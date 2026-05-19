Gündem Gazze Sivil Savunması uyardı: Binlerce naaş ağır ekipman yetersizliğinden enkaz altında
Gazze Sivil Savunması uyardı: Binlerce naaş ağır ekipman yetersizliğinden enkaz altında

Gazze’de enkaz altında binlerce kişi yardım beklerken, sivil savunma araçlarının büyük bölümünün saldırılarda kullanılamaz hale geldiği ve ekipman eksikliği nedeniyle birçok noktaya ulaşılamadığı açıklandı.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırıları nedeniyle sivil savunma araçlarının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, enkaz altında bulunduğu değerlendirilen yaklaşık 8 bin 500 kişinin naaşına ağır ekipman eksikliği nedeniyle ulaşılamadığını söyledi. Basal, sivil savunma ekiplerinin savaş koşullarında enkaz altındaki sivillerin çıkarılması, cenazelere ulaşılması ve yıkılan yapıların oluşturduğu risklerin giderilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

Gazze’de yaklaşık 8 bin 500 Filistinliye ait naaşın halen enkaz altında bulunduğunu kaydeden Basal, bu kişilere ulaşabilmek için buldozer, ekskavatör ve kamyon gibi ağır iş makinelerine ihtiyaç duyduklarını ve bunlar olmadan cenazelere ulaşmalarının imkansız olduğunu dile getirdi.

İsrail saldırılarında sivil savunma araçlarının yaklaşık yüzde 90’ının yok edildiğini belirten Basal, mevcut araçların ise eski ve sık sık arızalandığını, en yeni aracın dahi 30 yıldan eski olduğunu söyledi.

 

EKİPLER SÜREKLİ YARALANMA VE ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Enkaz altında kalan yakınlarının çıkarılması için çok sayıda aileden yardım çağrısı aldıklarını aktaran Basal, ağır ekipman eksikliği nedeniyle ekiplerin bazen bütün gün çalışmasına rağmen sonuç alamadığını ifade etti.

Beton blokların kaldırılması için öncelikle buldozer ve ekskavatörlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Basal, sivil savunma ekiplerinin ancak bu müdahalelerin ardından çalışma yapabildiğini kaydetti.

Basal, ekiplerin ağır hasarlı ve çökme riski bulunan binalarda görev yaptığını belirterek, personelin sürekli yaralanma ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sivil savunma ekiplerinin olay yerine giderken sık sık araç arızaları yaşadığını dile getiren Basal, bunun müdahale kapasitesini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Uluslararası kuruluşlardan uzun süredir ekipman desteği talep ettiklerini hatırlatan Basal, “İsrail, ağır ekipmanların Gazze’ye girişini engelliyor.” dedi. Basal, mevcut durumun uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde aynı anda çok sayıda olaya müdahale etmeye çalıştıklarını belirten Basal, bir bölgede yürütülen çalışmanın durdurularak başka bir noktaya yönelinmesinin yeni sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Kızılhaç’ın sınırlı sayıda iş makinesi sağlamaya çalıştığını aktaran Basal, bunun yalnızca sınırlı sayıda cenazeye ulaşılmasına imkan tanıyacağını belirterek uluslararası topluma daha kapsamlı destek çağrısında bulundu.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

