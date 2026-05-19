6 kişiyi katletmişti... Mersin'deki saldırgan köşeye sıkışınca intihar etti!
6 kişiyi katletmişti... Mersin'deki saldırgan köşeye sıkışınca intihar etti!

6 kişiyi katletmişti... Mersin'deki saldırgan köşeye sıkışınca intihar etti!

Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı köşeye sıkıştığı evde intihar etti.

Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda Metin Ö. (37), bugün yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi’ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan’ı öldürdü.

 

Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu’nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden’i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi’nde Abdullah Koca’yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü.

Katil avına çıkıldı

Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi’nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay’ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

 

Köşeye sıkışınca intihar etti

Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı.

Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi’nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.

Dfxfff

Kısas olmadan imkanı yok düzelmez.

Kaktus Sydney

Ayni kanaatteyim. Bu olaylar o kadar cogaldi ki, katliamlar normalmis gibi hergun bir olay var inanilmaz, idam cezasi gelmeli!
