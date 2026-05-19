Yargı kararını verdi! O artık tescilli lise mezunu

Sebahattin Ayan İstanbul

Baba parasıyla aldığı diplomayla bir yerlere gelmeye çalışan yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk suçlarından Silivri’de tutuklu bulunan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu üzecek bir haber daha geldi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedilmesi üzerine yaptığı istinaf başvurusunu reddetti. Kararın gerekçesinde, “Yatay geçişe imkan sağlanma sırasında idarece yapılan hataların, gözden kaçan, dikkatsizlik neticesinde (sehven) yapılan hatalar seviyesinde olmadığı, böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu” belirtildi. Diğer yandan İmamoğlu’nun avukatları, 7. İdare Dava Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yoluna başvurulabilecek. Konuyla ilgili gazetemize konuşan hukukçular ise mahkemelerin verdiği kararların doğru olduğunu belirtirken, Ekrem İmamoğlu’nun aynı zamanda kul hakkına da girdiğini vurguladı.

CHP KENDİNE YENİ BİR ADAY BULSUN

Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Av. Yurdal Kılıçer, şunları söyledi: “Taa Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na adaylığı döneminde İmamoğlu’nun diploması ile ilgili şaibelerin olduğu yerel basında yazıldı. Hatta ölen bir gazeteci var bu konuyla ilgili ve İmamoğlu’nun adaylık başvurusu için de lise diplomasını kullandığını iddia etmişti. Dolayısıyla kendisi de yaptığı usulsüzlüğün farkında. Hakkı olmayan yatay geçiş aynı zamanda kul hakkı. Şimdi geriye sadece Danıştay kaldı. Danıştay’ın da eğer usulden bir eksiklik yok ise, usulü yani mahkemenin usul, hukuk usulü noktasında bir eksikliği yoksa esas yönünden, yani diplomanın geçerliliği veya geçersizliğinin tartışılması demek olan esas yönünden davayı oranın da reddedeceğini; büyük, kuvvetle muhtemel reddedeceğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra en fazla belediye başkanı ya da milletvekili olabilir. Hakkındaki davalar kesinleşirse kamudan yasaklanabilir bu ayrı bir şey. Cumhurbaşkanlığı adayı olamayacağı, dolayısıyla cumhurbaşkanlığının şu anda sosyal medyada vesaire yerlerde cumhurbaşkanlığına adaylığı ofisi denilen oluşumların da artık bir anlamının, temelinin kalmadığını düşünüyorum. CHP kendisine yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulsun. Ekrem’den onlara hayır gelmez!”

‘DİPLOMA GİBİ HER ŞEYİ HIRSIZLIK’

Avukat Turgay Şahin ise şunları dile getirdi: “İstanbul Üniversitesi’nin ilgili bölümüne girme ihtimali olmayan, asla kabul edilmeyecek birisinin o dönem koşulları ve kadroları, ki aslında arkasında hangi isimlerin olduğu da ortaya çıktı, bunlarla Türkiye’nin en kalite, en kalifiye okullarından birine geçiş yapması gerçekten yani bir başka hırsızlık vakası. Yani ait olmadığı, kendine ait olmayan itibarı, diplomayı, eğitimi başkalarının hakkına girerek gasp eden birisinin belediye başkanlığı döneminde de bugün yargılama konusu işte hırsızlık, yolsuzluk iddialarını iddialarındaki konu olayları yapmaması düşünülemez. O zamandan başladığını düşünüyoruz. Gerçekten aslında özellikle Ekrem İmamoğlu’na oy veren, ağırlıklı olarak da CHP’li seçmenin medyadaki troller vasıtasıyla yanlış yönlendirildiği ve bu konunun ciddiyetini anlayamadığını bugün gözlemliyoruz. Yani aslında dünyanın neresinde olursa olsun buna yeltenen, buna teşebbüs eden birisinin bile siyasi hayatı, siyasi kariyeri bir daha açılmamak üzere kapanır, biterdi. Ancak maalesef trollerle efsunlanmış bir kitle, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını bile savunacak halde şu anda. Tabii aynı kitle bugün Silivri’de hırsızlıklarını, yolsuzluklarını da aynı güçle savunmaya kendini adamış durumdalar.

DANIŞTAY DA GEREĞİNİ YAPACAKTIR

“Aslında bütün olayların başlangıcı bu diploma. Yani Ekrem İmamoğlu ve ailesinin, Ekrem İmamoğlu ve çevresinin bir karakter analizini yapıyoruz. Böyle Makyavelist bir çizgi, sonuca ulaşmak için her yolu ve her yöntemi mubah sayan ve bugün sol cenahta siyaset yapmasına rağmen o gün merkez sağın en önemli isimleriyle dirsek temasında olan ve onların tavassutuyla işte bu usulsüz, akla ziyan yatay geçişi mümkün hale getiren bir şey. Yani her siyasi kanatta kendine yer bulabilen, yandaş bulabilen, buna inandırabilen, her renge girebilen bukelemun gibi bir anlayış... Aziz Nesin’in Zübük karakteri... Her yönüyle usulsüz, her yönüyle haksızlık ve gasp içeren gerçekten son derece ilginç bir vaka. Hukuk fakültelerinde ders olarak okutulabilir. Temyiz mercii olan Danıştay’ın normal şartlarda verilere bakıldığında bu davayı reddetmesi kaçınılmaz. Aksi yönde bir karar tartışmaya açık olur. Bir hukukçu olarak ben böyle bir kararı tartışırım.”