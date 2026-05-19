Atıf Hoca’ya öyle Türkan Saylan’a böyle

Alnı secdeli vatandaşları kandırmak için İslâmi söylemlerde bulunan, ufukta sandık göründüğünde camilerden çıkmayan, başörtülü vatandaşlarla yakın ilişkiler kuran, Ramazan ayında iftar sofralarında poz veren CHP’liler, sıra ömrünü dini değerlerimize saldırmakla geçiren isimlere gelince anında gerçek yüzlerini deşifre ediyor. Münferit hadiseler üzerinden dindar insanlara nefret kusan, şapka kanuna muhalefet ettiği için asılan şehid İslam alimi İskilip Atıf Hoca’nın kabri başında anılmasına bile tahammül etmeyen jakoben yobazlar, Atatürkçülüğü kendisine maske yapıp yıllarca Müslümanların üzerinde zulüm estiren ve ömrünü başörtüsü düşmanlığına adayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) Kurucu Başkanı Türkan Saylan için adeta anma seferberliği başlattı.

CÜZZAMCI İÇİN AĞIT YAKTILAR

Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere, aralarında CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen olmak üzere, neredeyse parti yönetim kademesinin tamamı, İmam Hatipli öğrencileri bursa bile layık görmeyen ÇYDD kurucu başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ölümünün 17. yılında mesaj sağanağı başlattı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Özel, laikçi dayatmalarıyla hatırlanan Saylan’ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirtirken, yandaşları bir “cüzzam” doktoru üzerinden “çağdaşlık” vurgusu yaptı. Dindar insanlara vefa gösterilmesini eleştiren, İskilip Atıf Hoca’nın kabri başında dua eden devletin şerefli bürokratlarını ve beraberindeki protokol üyelerini “vatana ihanetle” suçlayan malum zihniyetin sıra hayatta iken vesayetin safında yer alan ve bu ülkenin öz evlatlarına zulmeden Türkan Saylan’a gelince karalar bağlaması, CHP’nin maskesini bir defa daha düşürdü.