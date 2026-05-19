İçkiye dokunmayıp kredi peşinde koşanlara! 'Alkol, Faizin Yanında Çocuk Oyuncağı Kalır!'

Mısırlı ünlü bir Ehl-i Sünnet aliminin, Müslüman toplumların günahlara yaklaşımındaki derin çelişkiyi eleştiren sözleri İslam dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hayatı boyunca ağzına alkol sürmeyen insanların hiç çekinmeden banka kredisi kuyruğuna girmesini sert bir dille eleştiren alim, "Alkol elbette büyük bir günahtır ancak faizin vebali ve dehşeti yanında adeta çocuk oyuncağı kalır" dedi.

Mısır’ın önde gelen İslami kanaat önderlerinden ve Ehl-i Sünnet fıkıh otoritelerinden biri, modern dünyada Müslümanların en çok düştüğü algı yanılgısına parmak bastı. Toplumda bazı şahsi günahların haklı olarak büyük tepki çektiğini, ancak toplumu sömüren faiz tehlikesinin "finansal bir gereklilik" gibi görülerek normalleştirildiğini belirten alim, sarsıcı uyarılarda bulundu.

"Hayatında Alkol Almayanlar Banka Kredisi Çekiyor"

Toplumdaki ahlaki ve fıkhi terazi kaymasına dikkat çeken Mısırlı alim, günümüz Müslüman modelini şu sözlerle eleştirdi:

"Bugün öyle acı bir çelişki yaşıyoruz ki; hayatında bir kez bile alkol almamış, alkollü mekandan arkasına bakmadan kaçacak Müslümanlar, konu banka kredisi çekmeye, faizli sözleşmelere imza atmaya gelince en ufak bir vicdan azabı duymuyor. Halbuki alkolün haramlığı tartışmasızdır; ancak faizin uhrevi ve dünyadaki vebaliyle kıyaslandığında alkol hafif kalır."

Hadis-i Şeriflerin Işığında Faizin Korkunç Vebali

Mısırlı alimin bu sarsıcı çıkışı, aslında İslam kaynaklarında ve Hadis-i Şeriflerde faize biçilen dehşet verici rollerle birebir örtüşüyor. İşte alimin işaret ettiği ve faiz tehlikesini gözler önüne seren en ağır hadislerden bazıları:

Helak Eden Yedi Günahın Arasında:

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), insanı dünyada ve ahirette felakete sürükleyen, adeta helak eden yedi büyük günahı (Mûbikât) sayarken faizi de zikretmiştir:

"Helak edici yedi şeyden kaçının! Bunlar: Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak ve namuslu kadınlara iftira atmaktır." (Buhari, Vasaya 23)

Ahlaki Sınırları Altüst Eden Benzetme:

Toplumda alkol alan birine duyulan tiksinti ve tepki, ne yazık ki faiz alıp verenlere karşı gösterilmemektedir. Oysa Allah Resulü (s.a.v.) faizin manevi kirliliğini şu sarsıcı ifadeyle anlatmıştır:

"Faiz yetmiş küsur şubedir (günahtır). Onların en hafifi, kişinin kendi annesiyle nikahlanması (zina etmesi) gibidir." (İbn Mace, Ticaret 58)

Sistemdeki Herkese Gelen Lanet:

Alkol alan birinin vebali çoğunlukla şahsiyken, faiz çarkının dönmesine yardımcı olan herkes aynı potada eritilmiştir:

"Resulullah (s.a.v.); faiz yiyene, yedirene, (faiz sözleşmesini) yazana ve buna şahitlik edenlere lanet etti ve 'Onlar günahta eşittirler' buyurdu." (Müslim, Musakat 105)

Otuz Altı Zinadan Daha Şiddetli:

Müslümanların tiksinerek baktığı zina günahı üzerinden faizin büyüklüğü şöyle vurgulanmıştır:

"Kişinin bilerek yediği bir dirhem faiz, Allah katında otuz altı zinadan daha şiddetlidir." (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/225)

Neden Faizin Vebali Daha Ağır?

Mısırlı fıkıh alimi, bu sarsıcı kıyaslamayı İslam fıkhının temel ruhuna dayanarak şu şekilde gerekçelendirdi:

Allah'a Savaş Açma İfadesi: Kur'an-ı Kerim'de alkol için "şeytan işi bir pislik" denilirken, faiz için doğrudan "Allah ve Resulü ile savaşa girmek" (Bakara, 279) ifadesi kullanılır. İslam'da faiz dışında hiçbir günah için bu kadar ağır bir hitap yoktur.

Kul Hakkı ve Kitlesel Zulüm: Alkol, temelde kişinin kendi sağlığına ve aklına zarar verdiği şahsi bir günahtır. Tövbe kapısı açıktır. Ancak faiz; üretimi yok eden, fakiri daha fakir yapan, yetimin, işçinin ve mazlumun hakkını sömüren kitlesel bir zulümdür. Ucu doğrudan kul hakkına çıktığı için helalleşmesi ve hesabı mahşerde çok daha çetindir.

"Günahları Kendi Hevamıza Göre Esnetemeyiz"

Mısırlı alim, modern finans sisteminin faizi "kredi", "dosya masrafı", "kar payı yanılsaması" veya "faiz oranı" gibi süslü isimlerle normalleştirdiğini, Müslümanların da bu oyuna gelerek kalplerini faize karşı kararttığını belirtti.

"Haram haramdır; ancak Allah’ın hukukunu çiğneyen, toplumu köleleştiren ve kul hakkı havuzunu kirleten faiz virüsü, bireysel günahların hepsinden daha tehlikelidir" diyerek sözlerini tamamlayan alimin bu açıklamaları, İslam dünyasında "günah algısı ve modern finans kıskacı" başlığı altında büyük bir özeleştiri akımı başlattı.