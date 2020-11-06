Yeşilay dergisinin kasım sayısının kapağını modacı Arzu Sabancı tasarladı

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Cemiyetince çıkarılan Yeşilay dergisinin kasım sayısının kapağını moda tasarımcısı Arzu Sabancı hazırladı.



Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, modaya duyduğu ilgisiyle tanınan Arzu Sabancı, tasarımını "bağımsızlık her zaman moda" mottosuyla derginin kapağına taşıdı.

Yeşilay Cemiyetinin 100 yıldır bağımlılık konusunda çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Arzu Sabancı, okuyucuya mesajını şu sözlerle iletti:

"Gençlere hayattan keyif alabilmenin herhangi bir maddeye bağımlı olarak değil, çalışarak, üreterek, hobiler edinerek sağlanabileceğini hatırlatmak istiyorum. Özellikle akranlar arasında kabul görmek ve popüler olmak için bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımına yönelim olabildiğini biliyoruz ancak hiçbir şey bağımsızlıktan daha değerli ve anlamlı değil. Hem modaya hem de bağımlılıklardan uzak bir yaşama gönül vermiş biri olarak 'bağımsızlığın her zaman moda olduğunu' vurgulamak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki, günümüzde artık iyi ve sağlıklı yaşamanın kendisi bir trend haline geldi. Ben de gençlere bağımlılıklardan uzak yaşamanın önemini her fırsatta hatırlatıyorum ve eğer trendleri takip etmek istiyorsanız, öncelikle bağımsızlık modasını takip edin, Yeşilaylı olma ruhunu hissedin diyorum."

- 100. yılda her ay farklı bir isim tasarlıyor

Yeşilay, 100. yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. İlk olarak usta ressam Devrim Erbil’in Haliç’i resmettiği çok sevilen eseri derginin mart sayısının kapağında yer alırken, nisan sayısının kapağını sevilen şarkıcı Aydilge, mayıs sayısının kapağını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tasarladı.



Derginin, haziran kapağında sanatçı Ahmet Güneştekin’in "Cennette Bir Gün" adlı eseri yer aldı. Temmuz sayısının kapağında iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman yer aldı. Ağustos sayısının kapağını sunucu Tülin Şahin, eylül sayısı kapağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekim sayısı kapağını da Prof. Dr. Aziz Sancar hazırladı.

Yeşilay dergisinin 1042. sayısına www.yesilaymarket.com adresinden ve Turkcell Dergilik uygulamasında erişilebiliyor.

